На севере Петербурга прошлись по незаконным ларькам. Павильоны разломали на местах

Север Петербурга масштабно почистили от незаконно установленных торговых павильонов и автолавок днем 2 октября. Более десятка нелегальных построек разломали и вывезли.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом, рейды прошли в Калининском и Выборгском районах. С лица земли исчезли 11 киосков и автолавка, установленные у станций метро «Озерки», «Проспект Просвещения», «Парнас», «Гражданский проспект». Стало чище также у клинической больницы №122, на проспекте Художников, Енотаевской улице.

Ни по одному торговому объекту договоров с комитетом не было.

Павильоны разломали так, чтобы их больше невозможно было использовать. Как подчеркнул глава ведомства Андрей Коротков, это было сделано намеренно, чтобы ни у кого не возникло желания незаконным путем вернуть свои киоски. Таким же образом, прямо на месте, будут «расправляться» с конструкциями и впредь. Руководитель комитета просит неравнодушных горожан, заметивших, что демонтированную конструкцию увозят целой, сообщать об этом. Телефон для связи с комитетом по контролю за имуществом Петербурга: (812) 576-34-11, адрес электронной почты: kki@gov.spb.ru.

Напомним, в начале сентября «Фонтанка» проводила свой собственный рейд по самым заполоненным ларьками районам города — Приморскому, Выборгскому и Калининскому. Наша проверка показала: 68 незаконных киосков – овощные лотки, пекарни и «шавермы», увезенные или разобранные по велению профильных ведомств, – оказались на прежних или новых местах.