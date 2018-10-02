Эксперты про «дедолларизацию» по Костину: Невыполнима. Но неизбежна

Глава ВТБ Андрей Костин опять говорит об отказе от доллара. Новый аргумент: Владимир Путин «за». «Фонтанка» спросила экспертов о природе беспокойства банкира и степени готовности экономики России к «дедолларизации».

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Третий подход к снаряду «дедолларизация российской экономики» у Андрея Костина получился самым авторитетным. Спустя три недели после своего первого заявления глава ВТБ отчитался о том, что сам Владимир Путин – «за». «В целом – да», – сказал банкир в ответ на вопрос о том, поддерживает ли верховный главнокомандующий планы по отказу от американской валюты. При этом шеф второго в стране по величине активов кредитного учреждения оговорился, что процесс замены доллара другими валютами в российской экономике – дело не быстрое. Конечно, если не придётся вдруг спешить. «Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична», – намекнул он на грядущие ноябрьские санкции США.

Опрошенные "Фонтанкой" эксперты-экономисты рассказали, насколько оправданы надежды Костина на "некритичность светлого завтра", и заодно проанализировали, что в экономике РФ заменяемо на юани и евро (европейской валютой российские банки рекордно закупились ещё в сентябре. – Прим. ред.) и сколько будет стоить после санкций пока ещё основная торговая валюта страны – доллар США.

И снова здорово

Логичный вопрос, возникающий после непрекращающегося в последние месяцы присутствия главы ВТБ в информационном поле: зачем это нужно Андрею Костину?

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев считает, что «дедолларизация по Костину» – это как минимум валютные вклады сограждан, которые ВТБ в случае ужесточения антироссийских санкций уже пригрозил выдавать в рублях. Хотя народ российский ничего не боится. Сегодня первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах международного транспортно-логистического форума «Pro//Движение.1520» сообщил, что банк не наблюдает оттока валютных вкладов.

«Закон DASKAA, который может быть принят конгрессом США, приведет к заморозке долларовых корсчетов ВТБ и резко затруднит проведение долларовых операций. Костин и раньше довольно резко высказывался по всему, связанному с санкциями», – все же объясняет причины такой активности руководитель направления «Международная экономика» Экономической экспертной группы Илья Прилепский. «Костин старается все время угодить в русло трендов партии и правительства, а также страшно обижен на американцев за то, что он традиционно у них идет в первом эшелоне попавших под санкции», – считает, что с экономическими реалиями заявления Андрея Костина мало связаны, экономист Владимир Милов.

Алексей Коренев выражается еще конкретнее. «Заявления о полном отказе от расчетов в долларах и абсолютной «дедолларизации» российской экономики являются либо следствием полной профессиональной некомпетентности, либо исключительно медийным ходом, рассчитанным на некий резонанс и подготовку общественного мнения к каким-то пока не анонсированным реформам». В качестве примера он вспоминает времена СССР, когда не было возможности полностью отказаться от расчетов в валюте во внешнеторговых операциях. «Да и в нынешние времена почти полностью изолированные от внешнего мира Иран и Северная Корея вынуждены какую-то часть расчетов проводить в долларах», – констатирует Алексей Коренев.

«План Костина родом из Чуйской долины – всё, что могу сказать на его заявления о дедолларизации», – оказался лаконичнее всех биржевой аналитик Степан Демура, обычно известный своими яркими прогнозами по курсу американской валюты.

Ну а правда, так можно?

Если вдруг представить ситуацию, когда, как в сказке, доллар исчезает из российской действительности, хочется все же понимать, все ли «встанет» сразу, или национальная экономика в чем-то уже готова «взять и уйти» от доллара?

«В структуре российского экспорта превалирует валюта (рубли – 13%, доллары – 70%), – называет конкретные цифры аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. – Однако это связано со структурой экспорта и наличием инструментов в валюте».

«Даже в области геологоразведки, нефтяной и газовых отраслях, а именно экспорт этих ресурсов составляет почти половину валютных поступлений в бюджет страны, доля импортного оборудования превышает 70%, – приводит конкретный пример Алексей Коренев. – А в таких секторах, например, как мясопереработка, доля импортного оборудования и вовсе доходит до 100%».

«29% экспорта РФ и 64% импорта уже не в долларах (в 2013-м было 20% и 60%), – приводит свои данные Илья Прилепский. – Главное препятствие – расчеты за сырье в долларах».

«Мы можем продавать нефть за рубли, но это будет стоить экономике $ 4 – 8 млрд в квартал из-за допрасходов на хеджирование, страховку, конверсионные операции», – неумолим Тимур Нигматуллин. Однако, как считает Илья Прилепский, инициативы ЕС по Ирану и КНР по торговле нефтью в юанях могут привести к снижению доли доллара.

С ним согласна аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, однако, по ее мнению, основная проблема пока заключается все же в другом. «Даже при условии незначительного торгового оборота с США (около 4% всего объема торгового оборота по итогам 2017 года), торговля РФ со многим другими странами завязана на американскую валюту, – утверждает Анастасия Соснова. – Последняя признана во всем мире и считается самой крепкой резервной валютой».

Зато государственные валютные резервы можно хранить в чем угодно, уверен Владимир Милов. «Плевать, в чем они будут их держать, – считает бывший заместитель министра энергетики РФ. – Все равно потеряют. Сейчас активно выходят из дорожающего доллара и переходят в неликвидное золото и ненадежные юани. Последняя – политически токсичная валюта. Мало того, что она может дешеветь в связи с общими проблемами развивающихся рынков, еще есть высокий риск, что правительство Китая может в будущем всякие ограничения вводить, типа контроля за трансграничным движением капитала».

Чтобы не было мучительно больно

Увы, без потерь отказаться от доллара у России мало шансов. «Нельзя, – разводит руками начальник управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка Николай Кащеев. – Россия – достаточно открытая экономика, и, если это менять, то точно не за день и точно не к лучшему».

«В долларах расчеты идут не просто так. Игроки рынка действуют максимально эффективно», – поясняет Тимур Нигматуллин. Схема проста: раз сейчас используют доллары, значит, издержки меньше. «Если будут искусственные попытки ограничения использования валюты для участников внешнеэкономической деятельности, то это просто увеличит транзакционные издержки, только и всего», – говорит Владимир Милов. «Можно разделить издержки перехода с другими экономиками, заинтересованными в снижении доли доллара, – ЕС, Китаем, Индией», – уже подкидывает идеи для решения задач государственного масштаба Илья Прилепский. «Даже Китай, который вроде бы находится в состоянии тяжелейших торговых войн с США и должен искать себе новые рынки сбыта своей продукции, совершенно не спешит уходить от долларовых расчетов», – уточняет при этом Алексей Коренев.

В любом случае, напоминает Анастасия Соснова вечную истину «тише едешь, дальше будешь», на безболезненные для экономики процедуры необходимо время и формирование соответствующих ожиданий.

И дольше века длится день

Есть способ перейти с доллара на рубли или другие валюты максимально быстро – введение санкций. «Это порядка года, но и наиболее болезненно, как показывает пример прошлых иранских санкций. В сценарии без жестких санкций – порядка 5 – 7 лет для плавной адаптации», – подсчитал Илья Прилепский. Кстати, сам Костин тоже говорит про 5 лет переходного периода.

«Можно продавать нефть за рубли уже через год, запретить долларовые депозиты уже завтра, – теоретизирует Тимур Нигматуллин. – Вопрос в цене. Думаю, это приведет к валютной панике и отправит экономику в рецессию».

На кого променять?

Андрей Костин ранее уже называл альтернативы вечно зелёным бумажкам: китайский юань и евро.

«Что вам лучше: руль, сцепление или тормоз? – ответил на вопрос об альтернативах доллару Николай Кащеев. – Альтернатива – это только для отдельных сделок. Ущербный рынок, на котором нет самой ликвидной валюты, – это неизбежные издержки». В условиях, когда инвестиции нужны как воздух, это еще один существенный минус. «Но если уж вопрос стоит «или-или», то юань – наименее ликвидная валюта, не считая рубля. Остается евро. Но еще раз: это ущербный рынок», – ставит свою точку Николай Кащеев.

«Исходя из статистики внешней торговли, Россия активно торгует с Китаем и Европой. При этом экспорт в эти государства выше импорта. Полагаю, что РФ было бы наиболее удобно перейти на расчеты в валютах ЕС и Китая в торговле с ними, – подходит к вопросу со стороны статистики Анастасия Соснова. – Особенно перспективным выглядит переход на юани, так как объемы по импорту из Китая и экспорту в Китай практически совпадают. По итогам 2-го квартала 2018 года экспорт в Китай составил около $ 13,6 млрд, импорт из Китая – $ 12,4 млрд».

«Около 88% товарооборота между Россией и Китаем в части экспорта и порядка 73,6% в части импорта оплачиваются именно долларами», – напоминает Алексей Коренев. «Юань вообще не является свободно плавающей валютой. Его могут девальвировать в любой момент, как рубль. Никто не захочет добровольно нести такие риски», – ставит крест на китайской валюте Тимур Нигматуллин.

«Можно говорить лишь о единицах процентов внешнеторгового оборота в России в год в случае «дедолларизации». На полный отказ от американской валюты могут уйти десятилетия, если не века», – апокалиптичен Алексей Коренев.

Курс доллара, пока он есть

«Отменят» доллар или нет, но санкций ждут все. Ближайшие анонсированы от США на 4 ноября. Прилепский считает, что вряд ли будут введены наиболее жесткие санкции – скорее это будут формальные ограничения: запрет на займы международных финансовых организаций и американских банков властям РФ и т.д. Но курс доллара все равно это так просто не оставит. «Эффект, скорее, будет психологический, с эффектом на рост курса порядка одного рубля, – уверен Илья Прилепский.

«Условно можно добавить к текущему курсу доллара 5 – 6 рублей, если не смягчат», – берет выше Тимур Нигматуллин.

«Предположительно, введение санкций в ноябре станет толчком к новому витку ослабления рубля. Особенно, в случае если они окажутся настолько жесткими, насколько ожидается, не исключено, что курс доллара США может дойти до отметок 72 – 73 рубля за доллар», – обещает кому-то «золотые горы» Анастасия Соснова.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»