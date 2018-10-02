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Общество
02.10.2018 16:49
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Белорусский запрет на продажу алкоголя ночью продержался всего день

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил ограничения на реализацию спиртного в ночное время, которые были введены в Минске и Жлобинском районе Гомельской области 1 октября.

«Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», – цитирует 2 октября агенство БЕЛТА заявление администрации белорусского лидера.

Власти постсоветской республики пришли к выводу, что с пьянством и алкоголизмом не стоит бороться «однобокими запретами», которые ведут к росту контрафакта. «Как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств», – оценили последствия нововведения в администрации главы государства.

Вместо запретов предлагается разработать комплексный подход и сфокусироваться на пропаганде здорового образа жизни в республике.

Напомним, что ранее президент Белоруссии анонсировал, что своих мест лишатся те министры, кто злоупотребляет спиртным. Сам Лукашенко неоднократно подчеркивал, что он «человек практически непьющий».

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