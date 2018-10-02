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Власть
02.10.2018 16:45
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«Всё, что мы искали, мы получили». Президент Сербии подвел итоги встречи с Путиным, на которой обсуждали судьбу Косово

Сербский президент Александр Вучич заявил об успехе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 2 октября сообщает Russia Today. 

«Всё, что мы искали, мы получили. Мы обо всём договорились», – цитирует издание слова Вучича. Правда, он уточнил, что не может раскрыть детали переговоров. Подходов к прессе у Путина по итогам встречи не планировалось. В официальной стенограмме, опубликованной на сайте Кремля, приведены только вступительные слова двух президентов.

Российский лидер отметил рост товарооборота между странами и подчеркнул: «Нам нужно будет поговорить и о ситуации в регионе». В ответ Александр Вучич сказал: «Сегодняшняя встреча имеет большое значение для моей страны, Сербии». 

«Как вы уже знаете, ситуация на Западных Балканах очень сложная, и Сербия как государство сталкивается с многочисленными провокациями на ежедневном уровне. И, несмотря на это, независимо от наших стремлений достичь компромисса, поддержать мир и стабильность, мы очень далеки от любого решения по вопросу Косово и Метохии», – заявил сербский лидер.

Вучич пообещал, что Сербия сохранит военный нейтралитет, однако других таких стран на Балканах нет. 

Напомним, 29 сентября армию Сербии привели в боевую готовность из-за того, что на границе страны и Косово 60 сотрудников косовского спецназа подошли к Газиводскому озеру, которое снабжает местную ГЭС.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия решит вопрос о поддержке Сербии в Косово после переговоров президентов двух стран. В МИД РФ накануне заявили, что «безответственное поведение косовских властей» является «провокацией, нацеленной на запугивание сербов».

Справка:

Республика Косово — частично признанное государство. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран. Сербия называет этот регион Автономным краем Косово и Метохия, хотя фактически не контролирует его.

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