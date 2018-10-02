Таджикская авиакомпания Somon Air оставила своих пассажиров в Пулково на 15 часов

Таджикская авиакомпания Somon Air задержала на 15 часов рейс из Петербурга в Худжанд. Самолет должен был вылететь из Пулково в 11:45 2 октября, на данный момент посадка запланирована на глубокую ночь.

Somon Air задержала в Пулково рейс SZ 252. Информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта. Изначально пассажиры должны были подняться на борт в 11:45, новое время посадки запланировано на 2:45, а вылет — на 2:55.

У таджикского авиаперевозчика, судя по отзывам на форуме Airlines Inform, регулярно возникают проблемы с задержкой и отменой рейсов. Так, 29 сентября Somon Air задержала рейс Москва – Куляб на 12 часов. При этом представители компании якобы не общались с пассажирами и не предложили им еду и напитки.