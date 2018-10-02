Одобрено старшим поколением Пенсионеры проинспектировали доступность петербургских магазинов и кафе

Петербуржцы старшего поколения посетили магазины, аптеки и кафе, оценив, насколько они доступны для людей пенсионного возраста. В понятие «доступность» входило не только наличие пандусов, легко открывающихся дверей, но и доброжелательность персонала, готовность объяснить и подсказать.

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В День пожилого человека благотворительный фонд «Добрый город Петербург» и сеть благотворительных магазинов «Спасибо!» пригласили петербурженок и петербуржцев, кому за 60, протестировать общественные пространства города – магазины, аптеки, кафе. Цель похода – выяснить, насколько они удобны для пожилых людей.

Откликнулось десять дам. Мужчины либо промолчали, либо сказали, что им торговые центры неинтересны. Дамы с энтузиазмом прошли по двадцати адресам – от кафе и аптек до самых разных магазинов, заглянув и в спортивный, и в ювелирный. Пенсионеры должны были оценить доступность по многим критериям и высказать свои пожелания.

Организаторы, когда задумали этот тест, в первую очередь имели в виду тактичность и готовность персонала помочь пожилому человеку разобраться, доброжелательность и гостеприимство.

«Кажется, общество уже привыкло к тому, что, как только ты переступаешь черту пенсии, многие развлекательные учреждения и магазины становятся для тебя закрыты, причем не только из-за финансовой проблемы, но и из-за того, что пожилые боятся, что на них как-то не так посмотрят, осудят, они будут чувствовать себя не в своей тарелке. И, конечно же, основания для таких тревог есть: надменный взгляд продавцов, нежелание объяснять современные термины и порой откровенное хамство становятся спутниками пожилого человека, желающего идти в ногу со временем», – говорит одна из кураторов проекта, Ксения Чепига.

Волонтеры-пенсионеры после посещения каждой точки заполняли чек-лист, где учитывалось все – и доброжелательность, и помощь, и доступность среды.

В общем, ничего сверхъестественного – эти изменения, которые предлагают пожилые люди, важны абсолютно для всех. Конечно, этикетки с мелким, а то и мельчайшим шрифтом в магазинах раздражают всех. Конечно, нужны пандусы, лестницы и крылечки, на которых невозможно поскользнуться. Нужны двери, которые легко открыть, кнопка вызова персонала на видном месте – будь то аптека, магазин или кафе. Нужно чтобы в магазинах до одежды, развешанной на вешалках, было удобно дотянуться, чтобы навигация была понятной, чтобы была везде хорошая вентиляция, но не холодно, а если музыка – то ненавязчивая. Чтобы свет был достаточно яркий, но не режущий, а в примерочных – зеркала по принципу трюмо, чтобы разглядеть себя в потенциальной обновке можно было бы со всех сторон.

До одного из благотворительных магазинов «Спасибо!», где подвели итоги проекта «Одобрено старшим поколением», из всех участников добрались только две дамы –Людмила Арсентьевна Мартынова и Наталья Васильевна Байкова. Они-то и оказались нарасхват у журналистов, рассказали, что нужно изменить в общественных пространствах, чтобы людям старшего поколения было удобно.

Тем заведениям, которые прошли тест, выдали наклейки «Одобрено старшим поколением». В остальных пообещали провести работу над ошибками.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»