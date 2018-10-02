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02.10.2018 16:14
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Проекты ГК «Ленстройтрест» в финале конкурса «Доверие потребителя» – 2018

Проекты ГК «Ленстройтрест» в финале конкурса «Доверие потребителя» – 2018

Ленстройтрест

Жилой комплекс «Нью-Тон» и жилой комплекс «IQ Гатчина» по результатам интернет-голосования вышли в финал ХI конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в двух номинациях. Впереди – интерактивное голосование на специализированных выставках.

ЖК «Нью-Тон», построенный ГК «Ленстройтрест» в Красногвардейском районе, вошел в тройку лидеров в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге». В состав комплекса входят два панельных 24-этажных здания, объединенных торговой галереей. Здесь открыты детский и медицинский центр, магазины различного назначения, салон красоты. По периметру закрытой территории жилого комплекса ведется видеонаблюдение. В двух корпусах насчитывается 528 квартир. Реализация проекта завершена в 2016 году.

Шведский квартал «IQ Гатчина» – один из претендентов на победу в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области». Жилой квартал по проекту шведского архитектора Йоханнеса Товата возводится в Гатчине. Проект реализуется очередями. Первая очередь, состоящая из шести жилых корпусов, уже заселена. Сейчас ГК «Ленстройтрест» ведет строительство второй очереди (площадь квартир 9,1 тыс. кв. м) и одного из двух корпусов третьей очереди (площадь квартир 13,4 тыс. кв. м). Возведение указанных корпусов планируется завершить до конца 2020 года.

Напомним, интернет-голосование в номинациях XI конкурса «Доверие потребителя» проводилось в период с 10 мая по 30 сентября 2018 года. По сумме голосов на двух площадках конкурса – doveriekonkurs.ru и bsn.ru – за 155 участников были отдано около 8 000 голосов. Впереди второй этап – интерактивное голосование, которое состоится на выставке-семинаре для населения «Жилищный проект» (13-14 октября) и Ярмарке недвижимости (26-28 октября).

Параллельно в октябре 2018 года члены Экспертного совета посещают объекты компаний-финалистов конкурса в номинациях «Лучший реализованный проект жилого комплекса». Также проводится исследование «Тайный покупатель», в рамках которого эксперты оценивают качество клиентского сервиса компаний, а также степень удовлетворенности их работой. Эти данные учитываются при составлении итоговых листингов.

Третий этап конкурса – экспертная оценка договорной базы финалистов в каждой номинации, их рекламной деятельности, а также качества клиентского сервиса.

Итоги ХI конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут подведены в декабре 2018 года.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

ЖК НЬЮ-ТОН, застройщик ООО «Управляющая компания «ПетроКомИнвест», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/nyu-ton/

 

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Проекты ГК «Ленстройтрест» в финале конкурса «Доверие потребителя» – 2018

Жилой комплекс «Нью-Тон» и жилой комплекс «IQ Гатчина» по результатам интернет-голосования вышли в финал ХI конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в двух номинациях. Впереди – интерактивное голосование на специализированных выставках.
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