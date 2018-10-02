Крупнейший партнер РЖД задержан по делу Захарченко. Валерий Маркелов подозревается в даче особо крупных взяток

В Сочи на Гран-при «Формулы-1» задержан и доставлен в Москву совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов. Он заподозрен в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Бизнесмена подловили на любви к сыну.

Как сообщили «Фонтанке» в Басманном суде Москвы, 2 октября поступило ходатайство следствия о заключении Валерия Маркелова под стражу.

«Он подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 291 УК «Дача взятки в особо крупном размере», – уточнили в суде.

Маркелов — миллиардер. Он совладелец группы компаний «1520». Ей принадлежат крупнейшие подрядчики РЖД. Столичные «Объединенная строительная компания 152» и управляющая компания «Бамстроймеханизация», а также петербургский «Энергомонтаж» с 2015 года заключили с монополией и ее дочерней структурой «РЖДСтрой» госконтракты на общую сумму 220 млрд рублей, следует из отчетности СПАРК. Подконтрольные холдингу «1520» фирмы прокладывают железные дороги, реконструируют станции и депо, осуществляют технологическое присоединение абонентов к объектам РЖД.

Партнерами Валерия Маркелова по «1520» являются Алексей Крапивин, сын бывшего советника главы РЖД Владимира Якунина Андрея Крапивина, и Борис Ушерович. Крапивин-младший занимает пост председателя совета директоров петербургского «Ленгипротранса».

Маркелову также принадлежит производственно-коммерческое предприятие «Мобойл». Это один из крупнейших топливных трейдеров России, он торгует в том числе авиационным бензином. «Мобойл» с 2014 года получил от РЖД контракты на 80 млрд рублей.

Сын Валерия Маркелова, 24-летний Артем Маркелов, — гонщик, претендент на место в команде «Формулы-1». Считается так называемым «рента-драйвером», то есть спортсменом, который пробивается в элиту автоспорта благодаря спонсорской поддержке. В настоящее время он выступает в классе пониже, «Формуле-2». На его болиде нанесены рекламные надписи «Мобойла» и «1520».

В воскресенье, 30 сентября, состоялся формульный Гран-при в Сочи, куда прилетал президент Владимир Путин. Валерий Маркелов тоже прилетел из-за границы посмотреть на выступления сына, где и был задержан сотрудниками Следственного комитета и ФСБ и впоследствии доставлен в Москву.

По версии следствия, Маркелов платил за общее покровительство взятки полковнику ГУЭБ и ПК МВД Дмитрию Захарченко, у которого изъяли более 9 млрд рублей наличными. Примерно в такой же ситуации оказался петербургский ресторатор Мехди Дусс. Он освобожден от уголовной ответственности за дачу взятки 800 тысяч долларов как лицо, добровольно сообщившее о преступлении.

Вместе с Маркеловым задержан адвокат Виктор Белевцов. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки. Следствие также обратилось в Басманный суд с ходатайством о заключении Белевцова под стражу.