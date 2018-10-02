Александр Кокорин может уйти из «Зенита». Им заинтересовались в Турции

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин может сменить место работы. Как сообщает Yenicaggazetesi.com 2 октября, российский форвард может перейти в «Бешикташ».

Трансфер футболиста лично одобрил главный тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш. Специалист видит в Кокорине отличную замену Дженку Тосуну, который зимой перешёл в ливерпульский «Эвертон». При этом уточняется, что игрок «Зенита» – не единственный кандидат на усиление атаки «Бешикташа».

Напомним, что Кокорин пропустил полгода из-за травмы крестообразных связок. Впервые после повреждения, полученного в марте, он сыграл 23 сентября. 26 сентября Александр забил первый после возвращения гол. Трансферная стоимость Кокорина, по оценке transfermarkt.de, составляет 11 млн евро.