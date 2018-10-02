Setl City начала строить ЖК «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге

Setl City

Setl City приступила к строительству нового жилого комплекса высокого комфорт-класса «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге, в 3-4 минутах ходьбы от метро «Старая Деревня».

Одновременно эксклюзивный брокер проекта «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в жилом комплексе. Цена квартир начинается от 2,7 млн руб.

В фасадах «ArtLine в Приморском» использован редкий для Петербурга фиолетовый цвет. Это один из самых благородных, утонченных и в то же время загадочных цветов – символ творчества, самовыражения, неординарности и вдохновения. Основная светлая палитра, как чистый холст, выгодно оттеняет яркие акценты. Навесные вентилируемые фасады облицованы керамогранитом разных оттенков одного цвета, что создает эффект меланжа. Выполняется энергоэффективное светоотражающее остекление окон и лоджий. На последнем этаже расположатся квартиры с высокими потолками и увеличенным оконным проемом.

Setl City

Жилые дома образуют уютные дворы, реализованные по принципу «без машин». Территория каждого закрыта от посторонних, предусмотрены детские игровые комплексы для младшего возраста и места для отдыха. Гордость проекта – собственное общественное арт-пространство. Здесь расположатся веревочный парк для малышей и игровая площадка для детей старшего возраста. Все элементы будут выполнены из экологичных материалов, а для безопасности предусмотрено современное мягкое покрытие. Предусмотрена большая зона с тренажерами и теннисными столами, поле для игры в футбол и волейбол с защитной сеткой. Арт-зона — пространство инсталляций и современного искусства. Ее украсят черешни высотой в человеческий рост и стилизованные буквы ArtLine. Выделена зона уединенного отдыха с деревянными дизайнерскими скамейками и территория для прогулок с пешеходными дорожками-мостами и декоративным озеленением.

Setl City

Отметим, что для жилого комплекса помимо дизайнерской концепции оформления фасадов разработано уникальное художественное решение холлов. Оно было выбрано в рамках конкурса «АРТ-КОМПЛЕКС», организаторами которого выступили Setl City и профессиональный архитектурный журнал Project Baltia. Участники со всей России предложили свои идеи для интерьеров входных групп зданий. По итогам конкурса, представители Setl City выбрали две самые интересные идеи. Работа «Апперцепция природных форм» представляет собой абстрактную геометрическую композицию, в ломаных формах которой авторы отобразили стихийность северной природы. Проект «Белые ночи» – попытка запечатлеть мистическую красоту исторического центра Санкт-Петербурга.

Все квартиры в жилом комплексе будут сдаваться с отделкой по новому стандарту Setl City «Итальянские коллекции». Так, в ванной предусмотрен «теплый пол» с цифровым терморегулятором, в отделке применяется керамическая плитка с использованием мозаики и плитки с текстурой дерева. В комнатах и на кухне будет уложен ламинат с более выраженной фактурой.

Новый ЖК расположится в обжитом престижном микрорайоне, обеспеченном развитой транспортной, социальной и коммерческой инфраструктурой. Метро «Старая Деревня» – всего в 3-4 минутах ходьбы. Пять минут займет дорога на автомобиле до Приморского пр., за 10 минут можно будет добраться до въезда на ЗСД и Ушаковского моста через Большую Невку.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.