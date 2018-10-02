18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +9
$ 65.22р
75.23р
17:05 02.10.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
02.10.2018 15:30
Печать

Setl City начала строить ЖК «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге

Setl City начала строить ЖК «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге

Setl City

Setl City приступила к строительству нового жилого комплекса высокого комфорт-класса «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге, в 3-4 минутах ходьбы от метро «Старая Деревня».

Одновременно эксклюзивный брокер проекта «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в жилом комплексе. Цена квартир начинается от 2,7 млн руб.

В фасадах «ArtLine в Приморском» использован редкий для Петербурга фиолетовый цвет. Это один из самых благородных, утонченных и в то же время загадочных цветов – символ творчества, самовыражения, неординарности и вдохновения. Основная светлая палитра, как чистый холст, выгодно оттеняет яркие акценты. Навесные вентилируемые фасады облицованы керамогранитом разных оттенков одного цвета, что создает эффект меланжа. Выполняется энергоэффективное светоотражающее остекление окон и лоджий. На последнем этаже расположатся квартиры с высокими потолками и увеличенным оконным проемом.

Setl City
Setl City

Жилые дома образуют уютные дворы, реализованные по принципу «без машин». Территория каждого закрыта от посторонних, предусмотрены детские игровые комплексы для младшего возраста и места для отдыха. Гордость проекта – собственное общественное арт-пространство. Здесь расположатся веревочный парк для малышей и игровая площадка для детей старшего возраста. Все элементы будут выполнены из экологичных материалов, а для безопасности предусмотрено современное мягкое покрытие. Предусмотрена большая зона с тренажерами и теннисными столами, поле для игры в футбол и волейбол с защитной сеткой. Арт-зона — пространство инсталляций и современного искусства. Ее украсят черешни высотой в человеческий рост и стилизованные буквы ArtLine. Выделена зона уединенного отдыха с деревянными дизайнерскими скамейками и территория для прогулок с пешеходными дорожками-мостами и декоративным озеленением.

Setl City
Setl City

Отметим, что для жилого комплекса помимо дизайнерской концепции оформления фасадов разработано уникальное художественное решение холлов. Оно было выбрано в рамках конкурса «АРТ-КОМПЛЕКС», организаторами которого выступили Setl City и профессиональный архитектурный журнал Project Baltia. Участники со всей России предложили свои идеи для интерьеров входных групп зданий. По итогам конкурса, представители Setl City выбрали две самые интересные идеи. Работа «Апперцепция природных форм» представляет собой абстрактную геометрическую композицию, в ломаных формах которой авторы отобразили стихийность северной природы. Проект «Белые ночи» – попытка запечатлеть мистическую красоту исторического центра Санкт-Петербурга.

Все квартиры в жилом комплексе будут сдаваться с отделкой по новому стандарту Setl City «Итальянские коллекции». Так, в ванной предусмотрен «теплый пол» с цифровым терморегулятором, в отделке применяется керамическая плитка с использованием мозаики и плитки с текстурой дерева. В комнатах и на кухне будет уложен ламинат с более выраженной фактурой.

Новый ЖК расположится в обжитом престижном микрорайоне, обеспеченном развитой транспортной, социальной и коммерческой инфраструктурой. Метро «Старая Деревня» – всего в 3-4 минутах ходьбы. Пять минут займет дорога на автомобиле до Приморского пр., за 10 минут можно будет добраться до въезда на ЗСД и Ушаковского моста через Большую Невку.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Ленстройтрест
02.10.2018 16:14

Проекты ГК «Ленстройтрест» в финале конкурса «Доверие потребителя» – 2018

Жилой комплекс «Нью-Тон» и жилой комплекс «IQ Гатчина» по результатам интернет-голосования вышли в финал ХI конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в двух номинациях. Впереди – интерактивное голосование на специализированных выставках.
Setl City
02.10.2018 15:30

Setl City начала строить ЖК «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге

Setl City приступила к строительству нового жилого комплекса высокого комфорт-класса «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге, в 3-4 минутах ходьбы от метро «Старая Деревня»
предоставлено компанией «Галамарт»
02.10.2018 12:37

Только 6 октября: ШОК-цены и сертификат на 50 000 рублей от «Галамарта»

В Санкт-Петербурге открывается новый магазин постоянных распродаж «Галамарт»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.10.2018 12:16

Банк «Санкт-Петербург» внедрил SAS

Банк «Санкт-Петербург» завершил внедрение отраслевого стандарта клиентской аналитики – инструментов SAS Marketing Automation, SAS Visual Statistics и SAS Visual Analytics
Setl City
02.10.2018 11:44

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры от 500 рублей в день*

Ипотечная программа с первым взносом от 300 000 руб. и ежемесячным платежом от 15 000 руб. при пересчете на ежедневную сумму демонстрирует доступность покупки собственной квартиры для широкого круга. Предложение распространяется на квартиры в жилом комплексе комфорт-класса от Setl City.
ГК «Эталон»
02.10.2018 11:27

Проекты Группы «Эталон» вошли в презентационный ролик Autodesk

Несколько проектов Группы «Эталон», созданных с применением BIM-технологий, были включены в презентационный ролик ведущего мирового поставщика программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства – компании Autodesk
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
02.10.2018 11:14

В Петрозаводске стартовали масштабные учения энергетиков «Карелия 2018»

В торжественной церемонии открытия приняли участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, главный инженер компании «Россети» Дмитрий Гвоздев, и.о. генерального директора МРСК Северо-Запада Денис Орлов, начальник ГУ МЧС по Республике Карелия Сергей Шугаев
«Главстрой-СПб»
02.10.2018 10:36

«Главстрой Санкт-Петербург» расширяет перечень банков-партнеров

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» расширила пул банков, предоставляющих кредит на покупку квартир в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово». К списку финансовых партнеров присоединились ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БИНБАНК»
АО «Строительный трест»
01.10.2018 15:38

Петербургские банки начали открывать первые эскроу-счета застройщикам

Банк «Санкт-Петербург» и компания «Строительный трест» заключили соглашения об открытии счетов эскроу
https://pixabay.com
01.10.2018 11:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Setl Group
01.10.2018 10:57

Setl Group вошел в сотню крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Setl Group вошел в сотню крупнейших частных компаний России. В рейтинге, составленном журналом Forbes, холдинг поднялся сразу на 44 позиции по сравнению с прошлым годом. Компании ранжировались по выручке.
Магазин "Кей"
01.10.2018 09:28

Подборка легких и производительных ноутбуков конца 2018 года по версии КЕЙ

В данной статье КЕЙ рассмотрит самые легкие и тонкие устройства из разных ценовых сегментов.