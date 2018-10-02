Дело «Седьмой студии» направили в суд

Уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, а также Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум, обвиняемых в хищении 133 млн рублей, выделенных на проект «Платформа», передали в суд. Об этом 2 октября сообщает сайт Генеральной прокуратуры.

По версии следствия, Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, а также продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева похищали бюджетные деньги, выделяемые государством в 2011–2014 годах на проект «Платформа». По мнению правоохранительных органов, ущерб в 133 миллиона рублей нанесен Министерству культуры.

Материалы в отношении Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Первая заключила сделку со следствием, а вторая объявлена в розыск и заочно арестована.

Дело будет рассматривать Мещанский суд. Дата слушаний пока не объявлена.