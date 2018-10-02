Пассажиры горящего парома на Балтике эвакуированы, их жизням ничего не угрожает

Все пассажиры литовского парома, загоревшегося в Балтийском море 2 октября, эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Никто из пассажиров не пострадал. Напомним, всего на борту парома находилось 335 человек. Помощь судну оказали 8 спасательных кораблей и литовский вертолет.

Напомним, ранее стало известно, что на Балтике горит литовское пассажирское судно. В качестве предварительной причины ЧП называется взрыв в машинном отделении.