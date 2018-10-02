RBI возобновит работы по реконструкции Левашовского хлебозавода

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников оставил охраняемые объекты культурного наследия Левашовского хлебозавода в Петербурге в прежних границах. Группа RBI, занимающаяся редевелопментом территории, возобновит демонтаж поздних построек, сообщила 2 октября пресс-служба застройщика.

Неделю назад компания приостановила демонтаж не имеющих защитного статуса объектов на территории завода в рамках устной договоренности руководства RBI и КГИОП. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета, 12 сентября в Смольный поступили три заявления о выявлении на территории завода объектов: «Тарно-столярный корпус Левашовского хлебозавода», «Проходная контора Левашовского хлебозавода» и «Корпус мучного склада Левашовского хлебозавода». Застройщик согласился подождать, пока профильный комитет не рассмотрит поданные заявки. По итогам рассмотрения КГИОП не включил постройки в состав объекта культурного наследия.

Тарно-столярный корпус Левашовского хлебозавода Фото: КГИОП

Здания, расположенные на территории завода, ранее прошли несколько государственных историко-культурных экспертиз. В рамках обследования специалисты установили, что подлинность корпуса мучного склада была фактически утрачена в результате перестройки 1968 -1970 годов. Прежний облик из-за двух реконструкций в начале 1990-х и в 2000-х годах почти полностью потерял и тарно-столярный корпус. Были демонтированы восточная фасадная стена, шесть центральных опорных столбов и перекрытие. Позднее здание было расширено пристройками и надстроено.

Проходная контора не обрела защитный статус из-за того, что само здание специалисты сочли лишенным художественной ценности и не включенным в архитектурный замысел основного здания хлебозавода.

Проходная контора Левашовского хлебозавода Фото: КГИОП

Против реконструкции хлебозавода активно возражают петербургские активисты, которые считают, что в результате застройщик уничтожит исторические здания. В настоящее время статусом объекта культурного наследия обладает только непосредственно здание завода, которое является памятником конструктивизма и имеет важное историческое значение для города – именно там в блокадные годы пекли хлеб.

Осенью городские власти выдали RBI разрешительную документацию на реконструкцию объекта, в котором разместится культурно-выставочное пространство. Вложения застройщик оценивает в миллиард рублей.

В непосредственной близости от Левашовского хлебозавода RBI планирует возвести жилой комплекс высотностью от 4 до 11 этажей с подземным паркингом. Разрешение на строительство группа получила еще летом этого года. Общие вложения в редевелопмент оценивают в 3,5 млрд рублей.