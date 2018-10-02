ОСК разработала три круизных ледокола для турпоездок в Арктику

Вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Дмитрий Колодяжный заявил, что компания разработала три проекта круизных судов для туризма в высоких широтах Арктики.

Как рассказал 2 октября топ-менеджер на конференции «Судостроение. Освоение Арктики. Шельф», суда, разработанные конструкторским бюро «Айсберг», смогут вести самостоятельное плавание в разреженных льдах толщиной 1,1–1,3 и 1,4–1,7 метра.

На одном из них, например, можно будет разместить 120 пассажиров с каютами четырех классов, а также 64 члена экипажа. Водоизмещение такого лайнера составит 9 тысяч тонн, длина — 112 м, а скорость хода — 16 узлов. В наиболее крупном проекте водоизмещение будет составлять уже 17 тысяч тонн, и на такое судно сможет садиться вертолет, сообщает РБК.

В сентябре «Фонтанка» писала, что ОСК потеряла заказ на строительство крупнейшего в мире ледокола «Лидер» стоимостью 70 млрд рублей — вместо петербургского Балтзавода его отдали дальневосточной «Звезде».