На Балтике загорелось судно под флагом Литвы, на его борту более трех сотен человек

Пассажирское судно под флагом Литвы загорелось в Балтийском море 2 октября. По сообщениям капитана, на борту более трех сотен человек. В спасательной операции участвуют российские и литовские моряки.

В акватории Балтики идет спасательная операция по оказанию помощи горящему пассажирскому судну под флагом Литвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Морского спасательно-координационного центра «Калининград» Андрея Пермякова.

«Судно, на котором произошел пожар, находится далеко от побережья Калининградской области. Но наш центр координирует спасательную операцию», – заявил Пермяков.

«Первый канал» сообщает, что в операции принимают участие как российские, так и литовские суда. По неподтвержденным данным, пожар начался в машинном отделении после взрыва. Капитан судна доложил, что на борту в данный момент находятся 335 человек. Пострадавших пока нет.