18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +9
$ 65.22р
75.23р
17:04 02.10.2018
Расширенный поиск

Общество
02.10.2018 15:31
Печать

СМИ: Занимавшегося раскопками могил репрессированных карельского историка подозревают в педофилии

Директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин задержан по делу о педофилии. Это уже второй общественник Карелии, оказавшийся под уголовным преследованием по «сексуальной» статье.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Карелия расследуется уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 1135 УК РФ (совершение развратных действий)», – сообщает 2 октября сайт регионального СК. 

По версии следствия, в сентября фигуранты совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Фамилии подозреваемых не называются, однако местное издание «Петрозаводск говорит» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах заявило, что одним из задержанных стал Сергей Колтырин — историк-энтузиаст исследований в карельском Сандармохе.

В августе он раскритиковал раскопки расположенных в этом месте массовых захоронений, которые проводит государственное Российское военно-историческое общество, основанное министром культуры Владимиром Мединским. Участники экспедиции РВИО нашли останки людей, предположив, что они могут быть красноармейцами, а не репрессированными. 

Напомним, что в республике по тому же самому обвинению проходит и председатель местного отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, который также занимался темой раскопок в Сандармохе. По версии СКР, в течение четырех лет, до 2016 года, Дмитриев в Петрозаводске совершал насилие над приемной дочерью. Петрозаводский горсуд 28 июня арестовал правозащитника на два месяца. Его задержали днем ранее по дороге с кладбища в монастырь, формальным основанием стало нарушение условий подписки о невыезде. Под ней Дмитриев находился по другому уголовному делу – об изготовлении детского порно. Историк объяснял снимки обнаженной приемной дочери необходимостью вести фотографический «дневник развития» для соцопеки. По делу о порнографии первая инстанция правозащитника оправдала, но Верховный суд Карелии приговор отменил и направил материалы на новое рассмотрение.

Справка:

Мемориальное кладбище «Сандармох» (Медвежьегорский район Карелии) - место захоронения жертв политических репрессий. 25 августа 2018 года экспедиция РВИО организовала раскопки на краю погоста и извлекла из-под земли останки нескольких расстрелянных людей. Внешний вид погибших напоминал жертв чекистских расстрелов 1937-1938 годов: руки связаны за спиной, ноги согнуты в коленях, револьверная пуля в затылок. Руководители экспедиции, однако заявили: по зеленоватым остаткам одежды и «стальным пулям» можно почти с уверенностью сказать, что выкопанные кости принадлежат пленным красноармейцам, расстрелянным финнами в период Второй мировой войны. После чего останки отправили в Следственный комитет на экспертизу.

Родственники людей, расстрелянных чекистами в урочище Сандармох, сразу же подали заявления в прокуратуру Карелии с требованием провести проверку и пресечь нарушение сразу двух статей Уголовного кодекса РФ – ст. 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и ст. 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). В заявлении также указывалось на нарушение федерального закона, требующего перед началом работ на объекте культурного наследия обязательного проведения историко-культурной экспертизы и обнародования её результатов.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Ленстройтрест
02.10.2018 16:14

Проекты ГК «Ленстройтрест» в финале конкурса «Доверие потребителя» – 2018

Жилой комплекс «Нью-Тон» и жилой комплекс «IQ Гатчина» по результатам интернет-голосования вышли в финал ХI конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в двух номинациях. Впереди – интерактивное голосование на специализированных выставках.
Setl City
02.10.2018 15:30

Setl City начала строить ЖК «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге

Setl City приступила к строительству нового жилого комплекса высокого комфорт-класса «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге, в 3-4 минутах ходьбы от метро «Старая Деревня»
предоставлено компанией «Галамарт»
02.10.2018 12:37

Только 6 октября: ШОК-цены и сертификат на 50 000 рублей от «Галамарта»

В Санкт-Петербурге открывается новый магазин постоянных распродаж «Галамарт»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.10.2018 12:16

Банк «Санкт-Петербург» внедрил SAS

Банк «Санкт-Петербург» завершил внедрение отраслевого стандарта клиентской аналитики – инструментов SAS Marketing Automation, SAS Visual Statistics и SAS Visual Analytics
Setl City
02.10.2018 11:44

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры от 500 рублей в день*

Ипотечная программа с первым взносом от 300 000 руб. и ежемесячным платежом от 15 000 руб. при пересчете на ежедневную сумму демонстрирует доступность покупки собственной квартиры для широкого круга. Предложение распространяется на квартиры в жилом комплексе комфорт-класса от Setl City.
ГК «Эталон»
02.10.2018 11:27

Проекты Группы «Эталон» вошли в презентационный ролик Autodesk

Несколько проектов Группы «Эталон», созданных с применением BIM-технологий, были включены в презентационный ролик ведущего мирового поставщика программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства – компании Autodesk
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
02.10.2018 11:14

В Петрозаводске стартовали масштабные учения энергетиков «Карелия 2018»

В торжественной церемонии открытия приняли участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, главный инженер компании «Россети» Дмитрий Гвоздев, и.о. генерального директора МРСК Северо-Запада Денис Орлов, начальник ГУ МЧС по Республике Карелия Сергей Шугаев
«Главстрой-СПб»
02.10.2018 10:36

«Главстрой Санкт-Петербург» расширяет перечень банков-партнеров

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» расширила пул банков, предоставляющих кредит на покупку квартир в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово». К списку финансовых партнеров присоединились ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «БИНБАНК»
АО «Строительный трест»
01.10.2018 15:38

Петербургские банки начали открывать первые эскроу-счета застройщикам

Банк «Санкт-Петербург» и компания «Строительный трест» заключили соглашения об открытии счетов эскроу
https://pixabay.com
01.10.2018 11:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Setl Group
01.10.2018 10:57

Setl Group вошел в сотню крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Setl Group вошел в сотню крупнейших частных компаний России. В рейтинге, составленном журналом Forbes, холдинг поднялся сразу на 44 позиции по сравнению с прошлым годом. Компании ранжировались по выручке.
Магазин "Кей"
01.10.2018 09:28

Подборка легких и производительных ноутбуков конца 2018 года по версии КЕЙ

В данной статье КЕЙ рассмотрит самые легкие и тонкие устройства из разных ценовых сегментов.