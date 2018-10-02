СМИ: Занимавшегося раскопками могил репрессированных карельского историка подозревают в педофилии

Директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин задержан по делу о педофилии. Это уже второй общественник Карелии, оказавшийся под уголовным преследованием по «сексуальной» статье.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Карелия расследуется уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 1135 УК РФ (совершение развратных действий)», – сообщает 2 октября сайт регионального СК.

По версии следствия, в сентября фигуранты совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Фамилии подозреваемых не называются, однако местное издание «Петрозаводск говорит» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах заявило, что одним из задержанных стал Сергей Колтырин — историк-энтузиаст исследований в карельском Сандармохе.

В августе он раскритиковал раскопки расположенных в этом месте массовых захоронений, которые проводит государственное Российское военно-историческое общество, основанное министром культуры Владимиром Мединским. Участники экспедиции РВИО нашли останки людей, предположив, что они могут быть красноармейцами, а не репрессированными.

Напомним, что в республике по тому же самому обвинению проходит и председатель местного отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, который также занимался темой раскопок в Сандармохе. По версии СКР, в течение четырех лет, до 2016 года, Дмитриев в Петрозаводске совершал насилие над приемной дочерью. Петрозаводский горсуд 28 июня арестовал правозащитника на два месяца. Его задержали днем ранее по дороге с кладбища в монастырь, формальным основанием стало нарушение условий подписки о невыезде. Под ней Дмитриев находился по другому уголовному делу – об изготовлении детского порно. Историк объяснял снимки обнаженной приемной дочери необходимостью вести фотографический «дневник развития» для соцопеки. По делу о порнографии первая инстанция правозащитника оправдала, но Верховный суд Карелии приговор отменил и направил материалы на новое рассмотрение.