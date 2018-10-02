Семь центнеров "санкционки" из Эстонии и Финляндии "отфильтровали" на границе за месяц

В сентябре в пунктах пропуска «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка» и «Ивангород» пресечено 100 случаев провоза продуктов питания в Россию. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Туристам после шопинга в соседних Эстонии и Финляндии пришлось расстаться с 682 килограммами съестных товаров, львиную долю которых составили сыр, масло и йогурты (520 кг). Конфискации подверглись также 108 кг рыбной и 51,5 кг мясной продукции. Изъятое, как отметили в ведомстве, «возвращено в Финляндию и Эстонию».

Напомним, ввозить в Россию можно до 5 кг включительно готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке в расчете на одно физическое лицо. Подробнее.