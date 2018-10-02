Генпрокуратура выступила за отказ от уголовного наказания за оборот шпионской техники без злого умысла

Генпрокуратура предложила отменить уголовное наказание за использование шпионской техники, если при этом не преследовались преступные цели. Соответствующее заявление 2 октября сделал официальный представитель ведомства Александр Куренной. Он считает, что уголовную ответственность нужно заменить административным наказанием или изъятием техники.

«В большинстве случаев общественной опасности это деяние не несет, ровно так его и надо рассматривать. Нужно ограничиваться какими-то другими мерами — может быть, это изъятие, может быть, административные какие-то вещи, но вряд ли уголовное преследование», — цитирует Куренного РБК. Глава ведомства отметил, что законодательство в части приобретения «спецтехники» нужно корректировать, но это уже не в компетенции Генпрокуратуры.

Куренной рассказал, что за последние два года было возбуждено 765 уголовных дел по «шпионской» статье 138.1 УК РФ. При этом в 2017-м количество подобных преступлений выросло на 31%.

Тема «шпионских приспособлений» начала широко обсуждаться на высшем уровне после случая с курганским фермером Евгением Васильевым. Он купил в интернет-магазине GPS-трекер для своего теленка. На беду сельского жителя, в гаджете обнаружился встроенный микрофон, который можно включать дистанционно. В итоге сельчанин попал под следствие. Все могло бы закончиться плачевно, если бы об этом случае в ходе пресс-конференции не узнал Владимир Путин.

Уголовное дело тогда прекратили, а ФСБ пообещала дать более точное определение спецсредствам для негласного сбора информации. Пакет поправок был опубликован в июне 2018 года. Служба предложила считать техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, «приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент», а также «программное обеспечение», которым намеренно «приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)». При этом Федеральная служба безопасности предложила отнести к шпионской технике любые приборы, в том числе и бытовые, что не решило проблему.

Против статьи о шпионских устройствах в разное время выступали Торгово-промышленная палата России и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий.