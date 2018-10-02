Следователи передумали судить вертолётчика, проскользнувшего под мостом ЗСД. Уголовное дело просят прекратить

Ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении пилота вертолёта, пролетевшего между Петровским каналом и Западным скоростным диаметром, передало следствие в Петроградский районный суд Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, СК просит назначить для обвиняемого судебный штраф и прекратить уголовное производство.

Дело о воздушном трюке под мостом ЗСД зарегистрировали в суде 28 сентября. Вертолётчик признал вину и раскаялся.

10 августа вертолет Gazelle SA-0682G совершил пролет на высоте не более 25 метров под автомобильным путепроводом и между опорами вантового моста через Петровский канал. Машина принадлежит 39-летнему петербургскому бизнесмену Евгению Кузовлеву.

Показательные воздушные выступления стали частью вечеринки на плоту в Финском заливе. В СК трюк квалифицировали по ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).