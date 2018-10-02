Каждый взрослый житель России потеряет 6,6 тысячи рублей из-за повышения НДС и нового пенсионного возраста

Дополнительная налоговая нагрузка на потребителей из-за роста НДС составит около 500 млрд рублей, подсчитал центр макроэкономического анализа Альфа-банка. При этом из-за роста пенсионного возраста примерно 2 млн человек не получат своих пенсий, а это примерно 300 млрд рублей. В сумме – 800 млрд рублей, которые пропадут из кошельков россиян. В среднем на каждого взрослого гражданина страны это 6,6 тысячи рублей.

«Суммарно эти два фактора составляют примерно 2% годового потребления домохозяйств», – говорится в опубликованном макропрогнозе центра. – Мы ожидаем, что рост потребления домохозяйств замедлится с 3% в 2018 году до 1,5% в 2019 году, в свою очередь, рост ВВП замедлится с 1,3% в 2018-м до 0,8% в будущем году».

Это омрачает прогноз потребительской активности, и у компаний может оказаться меньше стимулов для расширения, уверены эксперты. Также могут быть ограничены планы по индексации зарплат.

«В итоге мы ожидаем, что безработица не пойдет ниже значений 4,5 – 4,6% в 2019 году; хотя в 2018 году рост зарплат составит 6% в реальном выражении, на будущий год мы ожидаем, что в номинальном выражении он составит всего 8%, что приведет к росту реальных зарплат только на 4%», – считают в компании.

Но есть и хорошие новости – слабый экономический рост означает меньшие инфляционные риски, что будет сдерживать ЦБ от повышения ставки в ближайшие 12 месяцев. А значит, кредиты будут оставаться относительно дешевыми.