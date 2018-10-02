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Недвижимость
02.10.2018 14:57
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На Васильевском под слоем штукатурки нашли историческую вывеску магазина сигар

При расчистке штукатурного слоя на фасаде дома на Васильевском острове в Петербурге нашли историческую табличку магазина. Надпись могла сохраниться с дореволюционных времён. Об этом «Фонтанке» рассказали во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) 2 октября.

На Васильевском под слоем штукатурки нашли историческую вывеску магазина сигар

Табличка «Магазинъ В.И. Старожилова» украшала 11 дом на четвёртой линии Васильевского острова. «Магазин Старожилова продавал сигары —  об этом гласит вывеска, обнаруженная во втором окне. По всей видимости, магазин находился на первом этаже дома, однако в советское время арочные окна первого этажа, в которых располагались вывески, были заложены, что и позволило им сохраниться», — отметили в ВООПИиК.

Пользователям соцсетей удалось найти лавку Старожилова в справочной книге о купцах 1880 года.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры нашему изданию объяснили, что работы по ремонту дома ведёт компания «Экострой». Сейчас памятник обследуют, после чего дадут рекомендации по реставрации.

Дом Гилмора на четвёртой линии Васильевского острова принадлежал английскому негоцианту Гилмору, владельцу канатной фабрики. Строительство здания вели с 1780-х годов. В 1890-х годах дом перешел к известному кораблестроителю М. И. Кази.

 

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