Петербуржцы продолжают мерзнуть в квартирах. Жилком получил больше 300 жалоб на холодные батареи

На пятый день отопительного сезона повышения температуры в квартирах продолжают ждать жители разных районов Петербурга. В жилищном комитете заявляют, что тепло подали во все дома, но до батарей оно может не доходить.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, 2 октября в неотапливаемых квартирах мёрзнут на юго-западе, в центре, на Петроградской стороне и в северной части города. Жители Коломяг не могут согреться и под горячим душем: вода из кранов, по их словам, бежит едва тёплая. Без особой надежды батареи проверяют и в Адмиралтейском районе. «Домоуправ объяснил, что из-за проблем с давлением в моём доме и также на соседней улице отопления не будет до 15 октября», – говорит житель дома №9-11 на 8-й Красноармейской.

В жилищном комитете рассказали, что только с начала недели получили 292 жалобы на холодные батареи. «Все они поступили в обработку», – уточнили в жилкоме, добавив, что мерзнут точечно в разных районах города.

По данным комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, на сегодняшний день со стороны ресурсоснабжающих организаций подключено 99,9% домов. До ста процентов не дал дотянуть дефект на сетях ГУП «ТЭК» на Хасанской улице. Труба небольшого диаметра прохудилась во вторник, 2 октября, около одиннадцати утра и оставила без отопления 11 жилых домов. Закончить ремонт обещают максимум через 8 часов, но потепление в квартирах зависит уже от управляющих компаний.

Как объяснили в жилищном комитете, отопление может отсутствовать при завоздушивании стояков и радиаторов. Проблему решают поквартирным обходом после заявки в управляющую компанию. Проигнорировать её УК не может.

Также пожаловаться на холодные батареи можно по горячей линии жилищного комитета по телефону 710-44-54.