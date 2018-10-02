«Дорогу молодым». Руководивший более 20 лет Липецкой областью Олег Королев сообщил о своем уходе

Губернатор Липецкой области Олег Королев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Об этом 2 октября сообщается на сайте главы региона.

«Двадцать первый год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи», — прокомментировал Королев на своем официальном сайте.

Ранее стало известно об отставке главы Курганской области Алексея Кокорина, ставшего пятым в осеннем «губернаторопаде» 2018 года. Также свои кресла покинули главы Астраханской области (вместо Александра Жилкина Сергей Морозов), Кабардино-Балкарии (вместо Юрия Кокова его сын Казбек), Приморья (вместо Андрея Тарасенко экс-губернатор Сахалина Олег Кожемяко) и Сахалина (вместо Олега Кожемяко врио пока является председатель правительства Вера Щербина). Кроме того, о добровольной отставке заявил мэр Владивостока Виталий Веркеенко.