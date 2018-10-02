Подбросить куртизанку и наркотики. Сотрудники ФСБ и МВД решили вместе поработать над раскрываемостью

В Москве рассмотрят дело бывших сотрудников ФСБ и МВД по делу о фабрикации преступлений и взятке. Рыночный торговец сорочками поплатился за любвеобильность.

Как сообщает Московский гарнизонный военный суд, на рассмотрение поступило дело экс-оперативника ФСБ Петра Корюгина и его коллеги из полиции Павла Дроздова, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в покушении на получение взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

По версии обвинения, оперуполномоченный УФСБ Москвы Корюгин и Дроздов, работавший в отделе МВД по району Люблино, попытались мошенническим путем получить 2 млн рублей у потерпевшего за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности за наркотики. Их соучастницей считается известная в кругу рыночных торговцев львица Янина Желябовская. По мнению обвинения, женщину подослали к потерпевшему, который продает сорочки на рынке «Садовник», чтобы очаровать, напроситься на свидание и подбросить в автомобиль предпринимателя наркотики. Желябовская 12 августа 2017 года исполнила роль куртизанки блистательно, пакетики с порошком нашли под водительским сиденьем. У потерпевшего требовали 5 млн, сговорились на двух. Он обратился в собственную безопасность МВД. Инициатором провокации считается еще один рыночный бизнесмен Рашад Асадов, который якобы завидовал успеху продавца сорочек.

Второй эпизод Корюгина связан с обыском, который прошел в ночь на 21 июня 2017 года в квартире столичного района Митино. По версии обвинения, чекист за взятку разрешил хозяйке сделать звонок своей дочери и предупредить, что к ней тоже собираются с обыском. Точная сумма в материалах дела не указана, стоимость звонка была будто бы определена в пределах 100-200 тысяч рублей.

Петр Корюгин после ареста просил изменить меру пресечения на залог в 5 млн рублей. Ему отказали. Первое судебное заседание назначено на 16 октября.