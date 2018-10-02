Осенний «губернаторопад» добрался до Курганской области

В пятом за неделю российском регионе меняется глава. Алексей Кокорин уходит с поста губернатора Курганской области. Об этом сообщается 2 октября на официальном сайте правительства региона. В сообщении подчеркивается, что Кокорин «принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы».

Чем займется Кокорин после отставки, не уточняется. Ранее в СМИ появлялась информация о возможной отставке главы Курганской области из-за низкого уровня социально-экономического развития региона.

Напомним, ранее стало известно об уходе глав Астраханской области (вместо Александра Жилкина Сергей Морозов), Кабардино-Балкарии (вместо Юрия Кокова его сын Казбек), Приморья (вместо Андрея Тарасенко экс-губернатор Сахалина Олег Кожемяко) и Сахалина (вместо Олега Кожемяко врио пока является председатель правительства Вера Щербина). Кроме того, своего кресла 2 октября лишился и мэр Владивостока Виталий Веркеенко, заявив о добровольной отставке.