Под Истрой силовики сорвали криминальную сходку. Кроме наркотиков, предъявить авторитетам оказалось нечего

Бойцы спецназа «Гром» ворвались в ресторан под Истрой, где проходила сходка криминальных авторитетов. В полицию отправились 29 человек, правда, большинство из них уже на свободе.

Как сообщили 2 октября в ГУ МВД Подмосковья, некоторое время назад оперативники угро получили информацию о том, что в одном из ресторанов деревни Трусово под Истрой планируется встреча уголовных элементов, «крышующих» местный бизнес. Сотрудники вместе с бойцами спецназа «Гром» решили «навестить» участников сходки.

В отделение доставили 29 мужчин, у которых взяли отпечатки пальцев. Их также проверили на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

«При личном досмотре у двух уроженцев Средней Азии в возрасте 29 и 37 лет обнаружены и изъяты свертки с веществом светлого цвета внутри», – отметила официальный представитель главка Татьяна Петрова.

За хранение 5 г наркотика в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Их взяли под стражу. Остальных 27 задержанных отпустили, передает РИА Новости.