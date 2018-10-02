Что мы узнали нового из книги о Скрипале

5 5. Скрипаль подробно рассказал о том, как его завербовали в MI6

Британские спецслужбы почти 30 лет безуспешно пытались завербовать агента в рядах ГРУ. "ГРУ были более дисциплинированными, чем другие разведывательные службы. Их оказалось трудно взломать. Было решено, что Скрипаль мог стать этим человеком". Завербовать россиянина поручено было агенту Ричарду Баньяллу.

"Двое мужчин встретились в парке в центре города и дружелюбно поболтали, когда они прогуливались среди оранжереи, статуй и озера. Они обедали вместе в хороших ресторанах, узнавали друг друга за бокалом джина и тоника, затем выпивали немного испанского вина и бренди. В тщательно спланированном процессе вербовки Баньялл представлялся нефтяником из Гибралтара, ищущим делового партнера в России". Британцу удалось подружиться с разведчиком и даже его семьей. "Дети любили его", – вспоминает Скрипаль. При этом россиянин понимал, что его новый знакомый может быть агентом, что вскрылось во время очередной встречи.

"Сергей, у меня есть друг, который по-настоящему оценит вашу информацию о том, что действительно происходит внутри России. Он работает на британское правительство. Как вы думаете, вы можете предоставить нам эти сведения? Разумеется, вас будут оберегать", – выложил Баньялл карты на стол.

Скрипаль не был ошарашен, так как уже принял для себя решение. "Когда я приехал в Испанию, я уже думал о жизни за пределами России. Я хотел наладить деловые контакты, получить деньги, а потом, скорее всего, уйти из ГРУ", – вспоминает он.