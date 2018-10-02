Что мы узнали нового из книги о Скрипале

- 1. Скрипаль не верил, что за его отравлением стоит Россия
- 2. Скрипаль следит за новостями из России
- 3. "Пьянящая атмосфера свободы" в первой заграничной поездке изменила Скрипаля
- 4. "Я не хочу служить новому правительству" – Скрипаль хотел уйти из ГРУ
- 5. Скрипаль подробно рассказал о том, как его завербовали в MI6
- 6. Скрипаль передал разведданные через свою жену
- 7. Скрипаль рассказывал MI6, кто такой Путин
- 8. Скрипаль до последнего не верил, что его раскроют
1 1. Скрипаль не верил, что за его отравлением стоит Россия
Когда Сергей Скрипаль очнулся через пять недель после своего отравления в Солсбери, он столкнулся со «сложным психологическим приспособлением» к новой реальности, в которой его новая родина обвиняла страну, которой он когда-то служил, в попытке его убийства. При этом бывший разведчик не хочет давать никаких публичных комментариев по этому поводу. Единственное, что удалось вытянуть из Скрипаля писателю Марку Урбану – это фраза: "Вы видите, мы боимся Путина". Все остальное изложено косвенной речью. Скрипаль опасался за своих родственников, которые окажутся в России. В первую очередь речь идет о дочери Юлии и сыне Александре.
"Когда информационная война бушевала между Лондоном и Москвой, Скрипаль шел на поправку и даже иногда выходил в сад рядом с главным зданием больницы Солсбери. Несмотря на все прогнозы, врачам удалось спасти его и дочь, используя "новые методы лечения".
2 2. Скрипаль следит за новостями из России
Бывший двойной агент с любопытством следит за тем, что происходит в России, выбирая в качестве источника информации Первый канал. Это, по мнению Урбана, объясняет некоторые взгляды бывшего агента. Например, он пренебрежительно отзывался об украинцах, называя их "овцами, которым нужен пастух", а также не верил в то, что российские военные присутствуют на Украине. По его словам, если бы это было так, то они быстро бы взяли Киев.
"Скрипаль проводил большую часть своего дня, сидя в своем доме, купленном MI-6 и смотря по телевизору Первый канал, прокремлевское государственное телевидение".
3 3. "Пьянящая атмосфера свободы" в первой заграничной поездке изменила Скрипаля
В 1980-х Сергей Скрипаль отправился на Мальту в качестве атташе посольства по спорту и культуре, однако его задачей было налаживание отношений с правящей верхушкой острова и вычисление западных агентов. Заграница понравилась молодому человеку. Даже сейчас он вспоминает "воскресенья на пляже с детьми и счастливые часы изучения архитектуры в стиле барокко и потрясающих пейзажей". Советский агент рассказал Урбану о "пьянящей атмосфере свободы Мальты 1984 года". Помимо этого Скрипаль начал общаться с иностранными разведчиками, описываемыми им как "восхитительная компания". "Зачем их ненавидеть?" – задавал себе вопрос советский офицер. Это был первый раз, когда семя сомнения о состоянии дел на родине попало в благодатную почву". "Это была идиллическая жизнь для Скрипалей, но это не могло продолжаться вечно..." – говорится в книге. Вернувшись на родину "с западными товарами и счастливыми воспоминаниями", Скрипаль осознал разницу между "неприглядными товарами в советских магазинах и изобилием свежих морепродуктов и традиционных мальтийских деликатесов, таких как рыбный пирог и тушеное мясо кроликов". Несмотря на это, Скрипаль продолжал считать себя верным советским офицером.
4 4. "Я не хочу служить новому правительству" – Скрипаль хотел уйти из ГРУ
Развал Советского Союза Скрипаль воспринял болезненно и "почувствовал, что его предали новые демократические лидеры страны – Михаил Горбачев и Борис Ельцин". Он вспоминает свою клятву верности, которую давал в армии, поэтому собирается уйти из разведки. "Я не хочу служить новому правительству", – заявил разведчик, однако его отставка была отклонена. Скрипалю опять предложили иностранную командировку – "специальную миссию в Испании для поддержания сети "спящих агентов". В 1993 году он стал секретарем посольства в Мадриде.
5 5. Скрипаль подробно рассказал о том, как его завербовали в MI6
Британские спецслужбы почти 30 лет безуспешно пытались завербовать агента в рядах ГРУ. "ГРУ были более дисциплинированными, чем другие разведывательные службы. Их оказалось трудно взломать. Было решено, что Скрипаль мог стать этим человеком". Завербовать россиянина поручено было агенту Ричарду Баньяллу.
"Двое мужчин встретились в парке в центре города и дружелюбно поболтали, когда они прогуливались среди оранжереи, статуй и озера. Они обедали вместе в хороших ресторанах, узнавали друг друга за бокалом джина и тоника, затем выпивали немного испанского вина и бренди. В тщательно спланированном процессе вербовки Баньялл представлялся нефтяником из Гибралтара, ищущим делового партнера в России". Британцу удалось подружиться с разведчиком и даже его семьей. "Дети любили его", – вспоминает Скрипаль. При этом россиянин понимал, что его новый знакомый может быть агентом, что вскрылось во время очередной встречи.
"Сергей, у меня есть друг, который по-настоящему оценит вашу информацию о том, что действительно происходит внутри России. Он работает на британское правительство. Как вы думаете, вы можете предоставить нам эти сведения? Разумеется, вас будут оберегать", – выложил Баньялл карты на стол.
Скрипаль не был ошарашен, так как уже принял для себя решение. "Когда я приехал в Испанию, я уже думал о жизни за пределами России. Я хотел наладить деловые контакты, получить деньги, а потом, скорее всего, уйти из ГРУ", – вспоминает он.
6 6. Скрипаль передал разведданные через свою жену
Британская спецслужба MI6 был в восторге, так как получила своего агента в ГРУ впервые за 30 лет. "Сама мысль о том, чтобы иметь агента внутри штаб-квартиры ГРУ, — это было вне их самых смелых мечтаний". Он получил позывной "сию минуту" (Forthwith). Скрипалю платили тысячи долларов за сливаемую информацию, однако в Британии считали, что это того стоило. В книге рассказывается о том, как Скрипаль передавал через жену и дочь книгу своему другу Баньяллу, на страницах которой невидимыми чернилами были написаны секреты.
7 7. Скрипаль рассказывал MI6, кто такой Путин
Все поменялось с приходом к власти Владимира Путина. В 48 лет Скрипаль должен был уйти в отставку, однако не прекратил сотрудничество с британцами. По его словам, он специально не выдавал им все, что знал, чтобы оставаться нужным. В начале 2000-х Скрипаль с семьей выехал на Мальту, чтобы встретиться со своим другом Ричардом Баньяллом, который представил "новый контакт" для разведчика – Стивена Джонса.
"Джонс немедленно принялся за работу, желая узнать, что Скрипаль может рассказать ему о новых людях в Кремле, и в частности о том, кто такой Путин, который стал президентом Российской Федерации". Следующие несколько лет Скрипаль во время заграничных поездок передавал британцам сведения, которые мог добыть. MI6 продолжали платить ему по 3 тысячи долларов за встречу.
Однако уже после 11 сентября интерес британцев к внутрироссийской повестке сошел на нет, и разведке стали более интересны исламские террористы. "Скрипаль был фантастическим агентом, но время было не то".
8 8. Скрипаль до последнего не верил, что его раскроют
В 2004 году он выехал в турецкий Измир для новой встречи с Джонсом. Там они поговорили об опасности жизни двойного агента. Британец предупредил россиянина, что ему, возможно, не стоит возвращаться домой. Скрипаль настаивал, что в Москве за ним не было слежки. Вернувшись на родину, он пошел обменять свои водительские права. "Едва он успел зайти в дверь, как люди в масках набросились на него, скрутили руки за спину и накинули на него пальто, чтобы обездвижить. Они не рисковали связываться с бывшим парашютистом и боксером. Так Скрипаль попал в руки следователей Путина".