Футболист сборной Швеции отпраздновал гол, выпив пива прямо на поле

В чемпионате Швеции нападающий футбольного клуба «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу оригинально отпраздновал гол. Один из болельщиков после забитого мяча бросил игроку стакан с пивом. 37-летний Бакирчиоглу ловко поймал стакан, не растерялся и хлебнул алкогольный напиток, чудом не расплескавшийся во время полета.

Kennedy sätter alltså en frispark i krysset från 29 meter och fångar sedan en inkastad ölmugg i farten och tar en segerklunk. Proffs. pic.twitter.com/fECVVj4Y4T — Mikael Kudrén (@kudden) 1 октября 2018 г.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Хаммарбю», занимающего третье место в чемпионате Швеции.

Кеннеди Бакирчиоглу — игрок сборной Швеции родом из Турции. В разные годы играл за «Твенте», «Аякс» (оба — Голландия) и «Расинг» (Испания). За «Хаммарбю» играл с 1999 по 2003 год, в составе этой команды в 2001-м выиграл чемпионат Швеции. Вернулся в «Хаммарбю» в 2012-м, где и играет до сих пор.