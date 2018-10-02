«Честь имею». Мэр Владивостока, выступавший против пенсионной реформы, выложил в соцсети свое заявление о добровольном уходе с поста

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил о решении покинуть свой пост. Сообщения об этом появились 2 октября на его страницах в Instagram и Facebook.

«Сегодня передал в Думу г. Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации... С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку. Честь имею», – написал он.

Добровольная отставка градоначальника шокировала жителей Владивостока. В комментариях к посту они выражают свое сожаление. Веркеенко, судя по отзывам в Интернете, пользовался в городе популярностью, как, например, Евгений Ройзман в Екатеринбурге. Мэр Владивостока нередко высказывался против курса, выбранного властью. Например, в июне 2018 года Веркеенко стал первым чиновником, заявившим о несогласии с повышением пенсионного возраста.

Дальневосточная «Комсомольская правда» отмечает, что в сентябре Веркеенко говорил о масштабных планах по развитию Владивостока. Также в прошлом месяце появилась информация, что новым врио губернатора Приморья может стать действующий мэр Владивостока. Об этом стало известно от неофициальных источников сразу после заявления Андрея Тарасенко об уходе с поста временно исполняющего обязанности главы региона.