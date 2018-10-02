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Строительство
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02.10.2018 18:10
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VERONA: итальянское очарование на Крестовском острове

VERONA: итальянское очарование на Крестовском острове

ПАО «Группа ЛСР»

Итальянские архитекторы трудились в Санкт-Петербурге с первых страниц истории города. Антонио Ринальди, Карло Росси, Джакомо Кваренги и Бартоломео Растрелли – вклад этих великих зодчих в становление Северной столицы нельзя переоценить.

Итальянские мотивы хорошо прослеживаются  в таких знаменитых архитектурных шедеврах как Мраморный дворец, здание Академии наук, Инженерный замок, здание Горного института и других. Сегодня, возводя новые дома в историческом центре, важно учитывать сложившийся архитектурный облик, бережно относиться к творениям великих мастеров. Такой принцип соблюдает «Группа ЛСР», создавая новые элитные дома в лучших местах Петербурга.

Элитный дом VERONA* стал украшением Крестовского острова. Дом является единым воплощением современных тенденций в архитектуре и лучших традиций итальянского зодчества.

VERONA*  выполнена по образу римского палаццо. Прототипом для строительства дома VERONA* стала церковь 16-го века Сан-Джорджо Маджоре в Венеции, возведенная по проекту великого зодчего Андреа Палладио. Именно этим архитектурным творением вдохновлялся Евгений Герасимов при работе над концепцией дома. Главный фасад, обращенный на Морской проспект, облицован натуральным камнем. Визуальным акцентом служит четырехколонный портик коринфского ордера, над которым возвышается фронтон с декоративным карнизом. Боковые фасады здания выполнены в кирпичной отделке и дополненными элементами из камня: резным обрамлением окон и входов, поэтажными тягами, карнизами. Комбинация светлого известняка и оттеняющего его красно-коричневого кирпича – типичная особенность итальянского зодчества эпохи Возрождения.

Оригинальная архитектура, живописные виды из окон, эксклюзивная отделка холлов, комфортабельный двухуровневый паркинг, потолки высотой 3,2 м., охраняемая территория –  все это элитный дом VERONA*.

Сегодня у вас есть еще возможность стать жителем этого прекрасного дома: в продаже 22 квартиры площадью от 103 до 203 кв.м. Это трех-, четырех- и пятикомнатные варианты. Их стоимость начинается от 44 млн. руб.

В октябре на квартиры в доме VERONA* действует скидка до 8,8 млн рублей**. Акция действует при любой форме оплаты (в том числе при рассрочке от застройщика). Подробности акции вы можете узнать по телефону (812) 688-88-88.

*Верона.

**Сроки акции: с 01.10.18 по 31.10.18. Организатор акции: ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», ИНН: 7826090547, юр.адрес: 190031, г Санкт-Петербург, ул Казанская, д. 36 лит.Б, пом.29Н, (310); подробнее об организаторе, условия и порядке ее проведения можно ознакомиться на сайте www.lsr.ru или по тел 8 812 325 01 01. Предложение распространяется на ограниченный ассортимент квартир.

 

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс VERONA – застройщик ОАО "СКВ СПб", проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/verona/documents/

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
02.10.2018 18:10

VERONA: итальянское очарование на Крестовском острове

Итальянские архитекторы трудились в Санкт-Петербурге с первых страниц истории города. Антонио Ринальди, Карло Росси, Джакомо Кваренги и Бартоломео Растрелли – вклад этих великих зодчих в становление Северной столицы нельзя переоценить
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