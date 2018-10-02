Рубль продолжает укрепляться. Официальный курс евро снижен почти на 80 копеек

Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 3 октября. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Курс доллара упал на 35 копеек, до 65,22 руб. Евро подешевел еще сильнее — сразу на 76 копеек, до 75,22 руб. Накануне ЦБ также повышал курс российской валюты — пусть и не так сильно.

Напомним, к вечеру 1 октября на торгах на Московской бирже курс доллара падал ниже 65 рублей, евро дешевел до 75,12 руб.

Позитивное влияние на курс российской валюты оказал рост цен на нефть до рекордного с 2014 года уровня. Кроме того, помогло и решение Центробанка повысить ключевую ставку на 0,25 п.п. – до 7,5%, а также отказаться до конца года от закупок валюты.