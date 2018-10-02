Южная Корея согласилась выпустить в море задержанное российское судно «Севастополь»

Власти Южной Кореи освободили российское судно «Севастополь», которое на выходных задержали в порту Пусан. Об этом 2 октября сообщает телеканал RT, ссылаясь на заявление посольства России в Сеуле.

«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», — цитирует RT российских дипломатов. Отмечается, что судно теперь свободно, но пока не спешит покинуть порт.

О задержании сухогруза «Севастополь» стало известно 29 сентября. Сообщалось, что судно не было арестовано, при этом ему отказывались выдать разрешение на выход в море. Представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский называл в качестве причины задержания западные санкции.

Сухогруз принадлежит зарегистрированному во Владивостоке ООО «Судоходная компания Гудзон» (Gudzon Shipping), попавшему под санкции США. Помимо «Севастополя», компании принадлежат: танкер «Патриот», грузовые суда «Бэлла», «Богатырь» и «Партизан», а также полупогружной контейнеровоз «Нептун». В сентябре постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия в обход санкций поставляла Северной Корее нефть, перекачивая её с судна на судно. В России обвинения опровергли.