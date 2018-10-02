Российских троллей обвинили в атаке на последний эпизод «Звёздных войн»

Споры вокруг фильма «Последние джедаи», который стал восьмой частью саги «Звёздные войны», в социальных сетях вели боты и тролли. К такому выводу пришёл научный сотрудник Университета Южной Калифорнии Мортен Бэй.

Бэй проанализировал твиты фанатов, касающиеся режиссёра картины Райана Джонсона, и выяснил, что более половины из них принадлежит российским троллям. По мнению исследователя, споры вокруг фильма имели политический оттенок. Критика должна была поддержать консервативную повестку.

Мировая премьера «Последних джедаев» состоялась в Лос-Анджелесе 9 декабря 2017 года. Фанаты «Звёздных войн» требовали убрать восьмой эпизод из франшизы, по их мнению, он не соответствовал канонам саги.

Напомним, США обвинили Россию во вмешательстве — в том числе с помощью интернет-троллей — в выборы президента в 2016 году, в Кремле все обвинения отрицают.