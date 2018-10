Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым за открытия в области лазеров

Нобелевская премия по физике 2018 года присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикленд за разработку высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов (лазеров). Об этом 2 октября сообщили в Нобелевском комитете.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 «for groundbreaking inventions in the field of laser physics» with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK