Петербургская компания, принадлежащая экс-губернатору Калининградской области, осветит дорогу от Симферополя до Феодосии за 644 млн рублей

Электронный аукцион на устройство искусственного освещения трассы Р-23 Симферополь – Феодосия выиграла компания «Светосервис — Санкт-Петербург». Компания стала единственным участником аукциона, поэтому контракт с ней будет заключен по максимально возможной цене — 644 млн рублей. Информация об этом размещена 2 октября на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит организовать сеть наружного освещения на протяжении 47,5 км трассы. Закончить с работами «Светосервис — Санкт-Петербург» должен до 20 декабря 2018 года.

В хронике «Фонтанки» петербургская компания отметилась созданием художественной подсветки для здания Центрального военно-морского музея, а также ремонтом освещения на КАД. Согласно базе данных СПАРК, генеральным директором «Светосервис-СПб» является Елена Матвеева. Она же руководит управляющей компанией «Боос Лайтинг групп». Владелец «Светосервиса-СПб» – Георгий Боос, руководивший Калининградской областью до 2010 года. В прошлом году он был избран в совет директоров Холдинга межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК), а затем стал его председателем.