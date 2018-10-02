Только 6 октября: ШОК-цены и сертификат на 50 000 рублей от «Галамарта»

предоставлено компанией «Галамарт»

В Санкт-Петербурге открывается новый магазин постоянных распродаж «Галамарт».

Только 6 октября в магазине будут действовать ШОК-цены: так, электрический чайник вы сможете купить от 199 рублей, а литую сковороду – от 229 рублей.

предоставлено компанией «Галамарт»

Весь день – с 10.00 до 19.00 – будут проводиться конкурсы с небольшими, но приятными подарками для дома, а самому удачливому посетителю достанется сертификат на 50 000 рублей*

Праздничная программа обещает быть насыщенной:

Вручение карт на скидку 15% за покупки от 500 рублей с 10.00 до 19.00.

Весь день будут проводиться конкурсы c подарками, которые обязательно пригодятся в каждом доме.

ШОК-цены, которые будут действительны только 6 октября: электрический чайник от 199 рублей, литая сковорода от 229 рублей, сушилка для белья от 249 рублей, автомобильный компрессор от 499 рублей.

Подарки! У жителей города будет возможность получить один из двух электровелосипедов, казан, чайник, утюг, сушилку и другие полезные товары.

Главный подарок праздника – сертификат на 50 000 рублей* – будет вручен в 19.00. самому удачливому посетителю праздничного открытия.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» – это новая концепция экономных покупок: более 7 000 товаров для дома и кухни, инструменты и хозтовары, детские игрушки и многое другое; кроме того, распродажи и скидки действуют в «Галамарте» каждый день!

Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, ТЦ «Торговый двор», пр-т Науки, 21/1А, 2 этаж.

Часы работы: 10.00-21.00.

Праздничное открытие: 6 октября с 10.00 до 19.00.

www.galamart.ru

*Сроки проведения акции: 6 октября 2018 г с 10.00 до 19.00. Организатор акции: ООО «КА-РЕ», ИНН: 7730234519, адрес: 121309, город Москва, Улица Большая Филёвская, дом 25, строение 1, комната 608. Подробнее об организаторе, сроках и условиях проведения акции можно ознакомиться по телефону 8 (800) 333-40-00