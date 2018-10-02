Неявка в военкомат может подорожать. Минобороны предлагает увеличить штрафы для нерадивых призывников

Министерство обороны РФ предложило увеличить штрафы за неявку призывников в военкомат. Как пишет «Росбалт», об этом 2 октября заявил начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Виктор Глотов.

Во время выступления на совещании в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности Глотов подчеркнул, что необходимо внести изменения в законодательство для увеличения административных штрафов «в области воинского учета». Он напомнил, что сейчас штраф составляет всего 500 рублей. По мнению представителя Минобороны, это «способствует совершению административных правонарушений в области воинского учёта».

Отметим, к подобным нарушениям относится неоповещение о смене места жительства и изменении личных данных, отказ от дополнительного медицинского обследования, назначенного военной комиссией, или неявка в военкомат после получения повестки.