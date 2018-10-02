Умер народный артист России Роман Карцев

Роман Карцев//Дмитрий Суходольский/Интерпресс

Артист театра и кино Роман Карцев скончался на 80-м году жизни. Об этом 2 октября сообщила супруга сатирика Михаила Жванецкого Наталья в Facebook.

Роман Карцев родился в 1939 году в Одессе. В 1962-м его заметил Аркадий Райкин во время гастролей в этом городе. Вместе со своим постоянным партнером Виктором Ильченко Карцев поступил в труппу Ленинградского театра миниатюр, став профессиональным артистом.

Благодаря трансляциям по телевидению и выступлениям в программе «Вокруг смеха» известность получили юмористические номера «А вас», «Раки» и множество других. В репертуаре Карцева, кроме произведений Михаила Жванецкого, также были Чехов, Хармс, Зощенко и другие авторы.

В кино Карцев снимался с 1975 года в основном в небольших эпизодических ролях. Наиболее запомнился зрителям по картинам «Собачье сердце» (Швондер), «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».