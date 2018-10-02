Глава Службы внешней разведки назвал непрофессиональным покушение на Скрипаля. Спецслужбы так грубо не действуют

Директор СВР Сергей Нарышкин оценил покушение на Сергея Скрипаля в Солсбери. По его мнению, настоящие профессионалы сработали бы по-другому.

«Даже если перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, то так, как это было сделано, это было сделано непрофессионально, – рассудил российский разведчик № 1. – Я могу еще раз подтвердить, что это была очень грубо сколоченная и сшитая провокация».

Ранее Нарышкин тоже комментировал отравление Скрипаля, используя эпитет «гротескная провокация». В апреле 2018 года на Московской конференции по международной безопасности директор СВР прямо обвинил в «состряпывании» этой провокации спецслужбы Великобритании и США.