Глава Службы внешней разведки назвал непрофессиональным покушение на Скрипаля. Спецслужбы так грубо не действуют
Директор СВР Сергей Нарышкин оценил покушение на Сергея Скрипаля в Солсбери. По его мнению, настоящие профессионалы сработали бы по-другому.
«Даже если перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, то так, как это было сделано, это было сделано непрофессионально, – рассудил российский разведчик № 1. – Я могу еще раз подтвердить, что это была очень грубо сколоченная и сшитая провокация».
Ранее Нарышкин тоже комментировал отравление Скрипаля, используя эпитет «гротескная провокация». В апреле 2018 года на Московской конференции по международной безопасности директор СВР прямо обвинил в «состряпывании» этой провокации спецслужбы Великобритании и США.
Справка:
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравлены, как считает Скотленд-Ярд, боевым отравляющим веществом «Новичок» российского происхождения. 5 сентября 2018 года королевская прокуратура опубликовала фотографии и данные предполагаемых исполнителей. Александр Петров и Руслан Боширов опровергли в интервью RT свою принадлежность к спецслужбам. Их загранпаспорта выданы примерно в то же время, что и бывшему сотруднику военной разведки. В расследовании The Insider и Bellingcat указано якобы настоящее имя Руслана Боширова - Анатолий Чепига. Кремль пообещал проверить эту информацию, но в дальнейшем отказался реагировать на публикации.