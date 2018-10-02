«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры от 500 рублей в день*

Setl City

Ипотечная программа с первым взносом от 300 000 руб. и ежемесячным платежом от 15 000 руб. при пересчете на ежедневную сумму демонстрирует доступность покупки собственной квартиры для широкого круга. Предложение распространяется на квартиры в жилом комплексе комфорт-класса от Setl City.

К примеру, квартиру-студию в 24.83 кв.м. в ЖК «Солнечный город» можно приобрести за 2 млн руб. Первый взнос составит 300 000 руб., а ежемесячный платеж – 14 836 руб. в месяц.

«Солнечный город» – это уютный квартал в зеленой и, пожалуй, самой тихой части Красносельского района. «Изюминка» комплекса – его уникальное местоположение рядом с дворцово-парковыми ансамблями Стрельны и Петергофа. Квартиры сдаются с чистовой отделкой в двух цветовых гаммах – светлой «Ваниль» или темной «Шоколад».

«Петербургская Недвижимость» предлагает своим клиентам ряд бесплатных услуг. Например, консультацию юриста на всех этапах сделки и подбор ипотечной программы, что делает приобретение квартиры еще комфортнее.

*Кредит предоставляет АО "Альфа-Банк" (Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.) при условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении квартиры-студии общей площадью 24,83 м2, стоимостью 1 950 148 руб. в ЖК «Солнечный город» по программе «Строящееся жилье». Процентная ставка в рублях на период до/после оформления квартиры в собственность и передачи ее в залог банку составляет от 8,99% годовых. Первоначальный взнос от 300 000 руб. Срок кредитования 240 месяцев. Сумма кредита 1 650 148 руб. Ежемесячный платеж 14 836 руб., расчет платежа в день – 478 руб. при условии 31 календарного дня в месяце. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations