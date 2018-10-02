Проекты Группы «Эталон» вошли в презентационный ролик Autodesk

ГК «Эталон»

Несколько проектов Группы «Эталон», созданных с применением BIM-технологий, были включены в презентационный ролик ведущего мирового поставщика программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства – компании Autodesk.

Видеоролик доступен по ссылке: https://goo.gl/xpKZpx.

Группа «Эталон» является одним из лидеров в области применения BIM-технологий в России. Сегодня доля проектов с использованием BIM близка к 100% от всего объема строительства Компании.

«Нам очень приятно, что компания Autodesk отметила наши проекты, поставив их в один ряд с проектами мировых ведущих компаний – лидеров применения BIM-технологий. Уже сегодня видеоролик транслируется в офисах Autodesk по всему миру. Это значит, что люди в Сингапуре, Великобритании, Франции, Германии, США и многих других странах видят, в том числе, и проекты, созданные Группой «Эталон», – отметил генеральный директор ООО «НТЦ «Эталон» Арсентий Сидоров.

BIM (Building Information Modeling) – технология, позволяющая создать многомерную модель объекта строительства, которая будет содержать в себе всю информацию о нем. Модель позволяет создавать чертежи и отчеты, выполнять анализ проекта, моделировать график производства работ, формировать электронный паспорт объекта для эксплуатации. Все это создает неограниченные возможности для принятия оптимальных технических решений. Группа «Эталон» максимально полно использует BIM-технологии на протяжении всего жизненного цикла объектов: на этапах проектирования, строительства и эксплуатации.

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