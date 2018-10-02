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Бизнес
02.10.2018 11:27
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Частный трамвай до Петергофа остался без инвесторов. На конкурс никто не пришел

Комитет по инвестициям Петербурга подвел итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации трамвайной сети по маршруту Петергоф – ст.м. «Кировский завод (Путиловская)». При вскрытии конвертов выяснилось, что строить трамвайную линию на условиях, предложенных Смольным, не хочет никто.

Конкурс на строительство частного трамвая до Петергофа признан несостоявшимся. Об этом «Фонтанке» 2 октября сообщили в комитете по инвестициям. Заявки должны были быть поданы до 13 часов 28 сентября, однако потенциальные инвесторы не уложились в данный срок. 

Как считают чиновники, компании, прошедшие отборочный тур, при подготовке финансовых предложений и более детальном анализе экономики проекта могли пересмотреть вопрос получения собственной прибыли. 

«Создание скоростного трамвайного сообщения с городом Петергофом – это значимый для города и востребованный петербуржцами инфраструктурный проект, – подчеркнула председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк. – Город оценил стоимость реализации данного проекта – 14,4 млрд рублей. Цифра была согласована всеми профильными ведомствами. Процентная ставка по кредиту на уровне 8,2% годовых является средневзвешенной по 30 крупнейшим банкам РФ. Требования к участникам конкурса при этом были достаточно строгими, необходимо иметь опыт строительства трамвайной инфраструктуры не менее чем на 3 млрд рублей или опыт автодорожного строительства в размере не менее 20 млрд рублей». 

По словам Бабюк, крупные компании и финансовые организации привыкли работать с проектами, обладающими более высокой доходностью. «В данном случае город не готов предложить сверхприбыли по этому проекту в ущерб бюджету. Мы считаем, что стоимость проекта в 14,4 млрд руб. достаточна для его реализации». Также у инвесторов могли быть и иные причины для отказа от участия, уверены в комитете: например, в преддверии других финансовоемких конкурсов крупные игроки концессионного рынка могли сосредоточиться на них. 

На первый этап конкурсные заявки подали 5 компаний, впоследствии одна из них не прошла отборочный тур, к участию в конкурсе были допущены 4 компании: ООО «Проектно-инвестиционная компания А», ООО «АКК», ООО «Трамвайная компания Северной столицы» и ООО «АйСиЭй ЛТ».

В августе ООО «АйСиЭй ЛТ» отозвало свою заявку. Компания готовится выступить с инициативой о создании и эксплуатации другой трамвайной сети «Железнодорожная станция Сосновая Поляна – г. Красное Село». Соглашение о намерениях подписали на полях Петербургского экономического форума в 2018 году. 

За несколько дней до конкурса было отозвано предложение ООО «Проектно-инвестиционная компания А» (совместное предприятие Группы компаний «АБЗ-1» и Газпромбанка). Инвесторы в мае текущего года выиграли конкурс на строительство и эксплуатацию трамвайной линии ст. м. «Купчино» – поселок Шушары – Славянка. 

С опозданием в 3 часа было подано предложение от компании ООО «АКК» (предприятие УК «Лидер», реализующей первый концессионный проект в России в области общественного транспорта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга). Как пояснили представители компании, их не устроили сроки: до реализации второго этапа строительства придётся ждать 9 лет. 

Предложение от ООО «Трамвайная компания Северной столицы» в Смольный так и не поступило.

«Мы планируем объявить новый конкурс на данную трамвайную линию. Будут внесены изменения в квалификационные требования к участникам конкурса таким образом, чтобы позволить большему количеству инвесторов сделать свои предложения на ранее предложенных городом условиях», – заявила Бабюк.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Напомним, что о намерениях запустить до Петергофа частную трамвайную линию стало известно в апреле. Чтобы связать Петергоф с Петербургом трамвайной сетью, нужно достроить около 20 км трамвайных путей. Затраты на этот проект оцениваются в 14,4 млрд рублей. Срок действия соглашения должен составить 30 лет. 

Маршрут скоростного трамвая будет разбит на два этапа (пусковых комплекса): в первые четыре года построят ветку от существующих трамвайных путей – по ул. Маршала Казакова, Балтийскому бульвару, ул. Маршала Захарова, проспекту Героев до Петергофского шоссе – общей протяженностью 6 км, а затем в следующие три года – от существующих путей на Петергофском шоссе до города Петергофа. Для первого этапа требуется приобрести 11 трамваев, для второго — еще 8.

После объявления конкурса эксперты выражали неуверенность в том, что именно такой маршрут подходит для горожан. Сейчас до Петергофа туристы могут доехать на электричке или на автобусе.

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