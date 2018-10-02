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02.10.2018 11:14
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В Петрозаводске стартовали масштабные учения энергетиков «Карелия 2018»

В Петрозаводске стартовали масштабные учения энергетиков «Карелия 2018»

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

В торжественной церемонии открытия приняли участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, главный инженер компании «Россети» Дмитрий Гвоздев, и.о. генерального директора МРСК Северо-Запада Денис Орлов, начальник ГУ МЧС по Республике Карелия Сергей Шугаев.

Дмитрий Гвоздев поблагодарил Главу республики и Правительство региона за поддержку. По словам главного инженера «Россетей», предстоящие учения помогут повысить надежность электроснабжения жителей Карелии.

«За три месяца учений нам предстоит выполнить пятилетний план работы по расчистке просек линий электропередачи 6-10 кВ, что сразу даст эффект, предотвратит отключения электроэнергии из-за непогоды. Кроме того, мы расширяем просеки линий 35-110 кВ, чтобы даже при аномальных погодных условиях не происходило массовых отключений. Для повышения надежности электроснабжения региона будет заменено на СИП 64 км неизолированного провода, уже сейчас закуплено 90 дополнительных резервных источников питания, развернута сеть цифровой радиосвязи, которая позволит иметь связь с бригадами и видеть подстанции, когда происходит отключение», − сообщил Дмитрий Гвоздев.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил энергетиков за внимание к региону.

«В рамках предстоящих учений здесь будет работать порядка трех тысяч человек, это лучшие специалисты из многих регионов России. Я бы хотел высказать благодарность руководству «Россетей» и, конечно всем сотрудникам, которые прибыли в Карелию для того, чтобы своим трудом помочь оперативно решить проблемы, копившиеся годами. Я заверяю, что Правительство Республики Карелия, муниципальные органы власти, Министерство природы, служба охраны леса, МЧС будут оказывать вам активную помощь».

Артур Парфенчиков призвал жителей республики с пониманием отнестись к плановым отключениям электричества.

Напомним, что Карелия, в числе других регионов России, приняла эстафету после Республики Дагестан, где этим летом группа компаний «Россети» провела беспрецедентные учения и за короткий срок реализовала десятилетнюю инвестиционную программу, улучшив электроснабжение миллиона жителей северокавказского региона.

На учениях в Карелии более трех тысяч человек с применением 600 единиц техники будут выполнять комплекс работ по повышению надежности электроснабжения на территории 16 муниципальных районов республики.

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