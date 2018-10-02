В Купчино нашли незаконную парковку. Её организаторам грозит уголовная ответственность

Незаконное использование земельного участка стало поводом для возбуждения уголовного дела во Фрунзенском районе Петербурга. Ущерб городу от самовольной стоянки для транспорта оценили в 3,5 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Северной столицы 2 октября, в районе пересечения улиц Ярослава Гашека и Малой Карпатской выявлен самовольно занятый земельный участок площадью более двух тысяч квадратных метров. С марта по сентябрь 2018 года эту территорию под платную парковку использовало ООО «Автостоп».

По информации ведомства, компания незаконно заняла землю. Ущерб городу оценили в 3,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).