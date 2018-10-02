Глава ВТБ Костин: Путин поддержал план по отказу от доллара. Но не полностью

Президент России Владимир Путин поддерживает план по дедолларизации российской экономики, заявил глава ВТБ Андрей Костин. При этом банкир оговорился, что о полном отказе от американской валюты речь пока не идет. «В целом, да», – цитирует Костина 2 октября «Коммерсантъ».

«Я думаю, что это займет не менее пяти лет, наверное. Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична»,— уточнил банкир.

Изначально об «отказе от долларов» Андрей Костин заявил 12 сентября в интервью американскому агентству Bloomberg. Речь шла о том, что кредитные организации рассматривают вариант выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу, если новые санкции США ударят по валютным расчётам российской банковской системы.

Тогда экс-директор департамента макроэкономического прогнозирования в Министерстве экономического развития РФ Кирилл Тремасов пояснял «Фонтанке», что замена долларовых вкладов рублями пока маловероятна.

Однако уже 14 сентября Андрей Костин представил четырехэтапный план отказа от доллара. Альтернативными валютами были названы китайский юань, евро и рубль.

Ранее Госдепартамент США пообещал России «суровые» санкции, которые планируют ввести за отравление Скрипалей в британском Солсбери. Они будут распространяться на банковский сектор и оборонные закупки. Ожидается, что новые санкции вступят в силу 4 ноября.