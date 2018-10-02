Опрос: В мире больше доверяют Путину, чем Трампу

Жители многих стран обеспокоены ролью США на международной арене, на фоне чего падает уровень доверия американскому президенту. Сейчас на планете больше верят лидерам России и Китая, чем Трампу. Об этом сообщается в исследовании центра Pew Research Center, опубликованном 1 октября.

Жители 25 стран, которые были опрошены в ходе масштабного исследования, заявили, что больше всего одобряют деятельность канцлера Германии Ангелы Меркель — таких респондентов оказалось 52% (недоверие к политику было зафиксировано у трети опрошенных). На втором месте также оказался еще один представитель Европы – французский президент Эммануэль Макрон с 46%. Председатель КНР Си Цзиньпинь достиг показателя в 34% и закрепился в тройке. Рейтинг доверия Владимира Путина остановился на отметке в 30%, а более 60% выразили свое недоверие к его политике. У американского лидера Дональда Трампа — 27% поддержки.

В другом исследовании той же организации указывается, что Владимир Путин остается крайне непопулярным политиком в Америке: почти 70% жителей страны негативно относятся к российскому лидеру. В свою очередь, только 26% россиян позитивно оценивают политику США. Лишь немногим выше рейтинг администрации Трампа среди населения страны-партнера Германии — 30%.

Еще один любопытный итог исследования Pew Research Center таков: почти 40% респондентов констатируют, что Москва смогла укрепить свою роль на международной арене. Больше всего сторонников такой точки зрения в Греции, Израиле, Тунисе и самой России.

Pew Research Center – это американский исследовательский центр, созданный в 1990 году. Он позиционирует себя как «внепартийный и беспристрастный fact tank» (в противоположность think tank – аналитический центр). Pew Research Center проводит опросы общественного мнения и контент-анализ СМИ.