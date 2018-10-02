У экс-губернатора Карелии арестовали Cadillac и BMW. Иномарки продадут, чтобы погасить уголовный штраф

Судебные приставы арестовали две иномарки премиум-класса, принадлежащие бывшему главе Карелии Андрею Нелидову. Осужденный за взятку экс-чиновник получил восемь лет в колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа, который платить не спешил.

О разлуке Нелидова с иномарками 2 октября сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов, скромно называя фигуранта инициалом Н.

«28 сентября 2018 года судебный пристав наложил арест на … машины премиум-класса: Cadillac и BMW, принадлежащие должнику», – говорится в заявлении пресс-службы.

Эвакуатором Cadillac и BMW переместили на стоянку, чтобы в дальнейшем обратить на них взыскание, оценить специалистом-оценщиком и продать с молотка. Вырученные деньги пойдут на погашение долга.

В середине сентября у Нелидова изъяли «коллекцию сувениров и дорогостоящих ювелирных изделий, в том числе именные часы — всего 17 наименований», также сообщают в карельском УФФСП.

Напомним, что инкриминируемое Нелидову взяточничество относится не к губернаторскому периоду его жизни. Экс-чиновника задержали, когда он, уволившись из администрации региона, возглавил музей-заповедник «Кижи». Как было доказано в суде, в 2015 году руководитель учреждения культуры принял 4,6 млн от предпринимательницы — за разрешение ей торговать сувенирами в известном на всю Россию и за ее пределами музее.