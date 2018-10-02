Литр за 75 рублей. Предприниматели предлагают установить минимальную розничную цену на пиво

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», в которую входят около 1500 пивоварен (3% рынка), направила письмо в Минфин с предложением ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. Об этом 2 октября пишут «Ведомости».

Издание ознакомилось с документом, подлинность которого подтвердили в «Опоре». По расчетам бизнесменов, пиво должно стоить минимум 75 рублей за литр. Президент «Опоры» Александр Калинин пишет, что в этой цене учтены стоимость сырья, издержки производства и логистики, траты на хранение и перевозку. По замыслу предпринимателей, такая цена позволит отсечь напитки, которые «маскируются под пивную продукцию». Также она должна увеличить доходы пивоваренных компаний и позитивно отразиться на развитии малого и среднего бизнеса.

В ответе директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова говорится, что ведомство рассмотрит это предложение.

Как подчеркивают эксперты, рынок пива по сравнению с другим алкоголем практически никак не регулируется. Нет ли лицензирования, ни маркировки, ни полноценного учета розничных продаж в ЕГАИС. При этом он остается самым крупным рынком из алкогольных — на пиво приходится около 80% продаж.

Напомним, сейчас в России действуют минимальные розничные цены на водку, бренди и игристые вина. Ранее сообщалось, что Росалкогольрегулирование рассмотрит предложение о введении МРЦ на пиво.