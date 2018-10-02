Laibach: Чтобы быть похожим на Тито, Путин должен научиться танцевать

Самая политическая группа современности, словенская индустриальная легенда «Лайбах», рассказала «Фонтанке», почему Путин похож на Тито, когда Россия вступит в NATO и чем закончится Третья мировая война.

laibach.org

После вхождения полуострова Крым в состав Российской Федерации целый ряд иностранных музыкантов разной степени известности отказались выступать в Петербурге. Среди пропавших с нашей сцены и легендарная индустриальная группа из бывшей Югославии Laibach, которая до 2014 года регулярно выступала в России. Однако после поездки в КНДР словенцы снова собираются прогреметь своими гимнами, маршами и колыбельными в обеих российских столицах уже в октябре. Более того, они готовы выйти на сцену вместе с Владимиром Путиным, выступить на Дне чекиста и даже в Чечне.

В интервью "Фонтанке" музыканты самой политической группы современности рассказали, что именно после их гастролей в Северной Корее в Ким Чен Ына влюбился Дональд Трамп, конфронтация России и США – это ошибка, победителей в революции на Майдане не было, а альбом, посвящённый России, они готовы записать вне зависимости от того, кто их об этом попросит: сама российская власть или её оппоненты.

- Вы впервые приезжаете в Россию после 2014 года, когда многие отказались играть здесь из-за политики. Что изменилось за 4 года, что заставило вас передумать?

– После концертов в 2013 году мы пытались выступать в России несколько раз, но нам не были рады, и наших промоутеров предупреждали не делать с нами концертов. Наши друзья в России сказали, что Laibach был включен в «черный список» кругами, близкими к Русской православной церкви. Нас обвинили в том, что мы якобы высмеивали русский гимн (свою версию российского гимна группа выпустила в 2006 году в альбоме Volk, где припев гимна спели дети российских дипломатов, работающих в Любляне. – Прим. ред.) и поклонялись сатане – проявляя «симпатию к дьяволу» (в 1990 году Laibach выпустили кавер-перепевку известного хита Rolling Stones – Sympathy For The Devil . – Прим. ред.)...

Похоже, времена изменились, и наконец мать Россия снова приветствует Laibach! Что касается «бойкота России» с нашей стороны, то Laibach обычно не поддерживает культурные бойкоты. Тогда мы должны были бы бойкотировать почти каждую страну, кроме Бутана.

- Вы – единственная группа с мировым именем, которая выступала в Корейской Народно-Демократической Республике. Помимо фильма Liberation Day и новой музыки, что вам дал этот смелый опыт?

– Мы поехали в КНДР по нескольким причинам. Во-первых, элементарно из-за любопытства. Мы на самом деле хотели узнать больше об этой стране и ее народе. Во-вторых, мы хотели выразить нашу поддержку объединению обеих Корей.

- Но судя по лицам ваших слушателей на концерте в Пхеньяне, они были отобраны не по принципу интереса к музыке. Получается, что эта поездка, по сути, была полезна скорее вам, чем вашей аудитории в КНДР.

– Этого мы не знаем. Но мы знаем, что собравшаяся в Пхеньяне аудитория – это были профессиональные музыканты и работники культуры. Несмотря ни на что, эти люди были настоящими. Северокорейское государственное телевидение сняло весь наш спектакль и несколько дней спустя передало его на национальном телевидении. То есть наше выступление, хотя бы его часть, увидели очень многие люди в КНДР.

- После вашей поездки и эпохальной встречи двух вождей на границе, были моменты, когда казалось, что всё снова вернётся к противостоянию. Сколько раз Laibach нужно выступить на Корейском полуострове, чтобы прогресс в установлении отношений между политиками и странами был реальным? Одной поездки явно недостаточно.

– Конечно, одного нашего концерта мало. Но Laibach не может творить чудеса! Cитуация на Корейском полуострове сложна, и ее решение зависит не только от обеих Корей и их лидеров. Воссоединение там – это весьма трудный процесс. Как рождение. Но в конечном итоге это произойдет.

- Всё чаще слышно, что в России «СССР возвращается». Это нравится Laibach?

- Мы не видим, что это происходит. Россия – великая страна. Да, перемены идут медленно, но они определенно происходят. Есть развитие. Мы не думаем, что Россия движется назад (или для кого-то «вперед») к коммунистическим ценностям. Но, похоже, что Россия слишком одержима капитализмом и противостоянием с США. И это вообще не делает нас счастливыми.

- На ваш взгляд, кто выиграл революцию на Майдане?

– В революции на Майдане победителей не оказалось.

- Почти 40 лет вы изучаете «тоталитарный опыт» разных народов и режимов. Условно говоря, вы могли бы выступить на концерте в День чекиста? Это очень важный праздник для российских властей, который транслируется ежегодно по телевидению.

– Для создания нашей музыки всё имеет значение. «Тоталитарный опыт», который нас действительно интересует, интересен нам далеко не только одной политической составляющей. Вообще, тоталитаризм универсален, и он есть буквально повсюду.

- Т. е. и на концерте в честь профессионального праздника всемогущих сотрудников госбезопасности России вы готовы выступить?

– Да, если поступит такое предложение, и мы сами сможем выступить в Москве 20 декабря.

- Примете приглашение Рамзана Кадырова, если он позовёт?

– В принципе, да. Laibach не может испортиться – если вы спрашиваете об этом. Но в данном случае мы бы потребовали права самостоятельно выбрать программу, которую мы будем готовы там исполнить.

- Несколько лет назад вы издали пластинку, посвященную Варшавскому восстанию 1944 года. Какое событие в российской истории достойно отдельной пластинки Laibach?

– А разве есть событие, которое этого не достойно? Мы были бы рады иметь дело и с российской историей, если нас когда-либо пригласят (диск Laibach «1 VIII 1944 Warszawa» был записан по предложению Польского национального центра культуры в честь 70-летия Варшавского восстания).

- Чье приглашение «принять участие в русской истории» вы бы скорее приняли? От власти или от её противников?

– В этом смысле мы проститутки. Мы принимаем предложение того клиента, который обращается первым.

- В середине 90-х годов тема расширения NATO на Восток явно представляла для вас интерес. У вас даже был альбом NATO. Расширение NATO на Восток является благом для Европы?

– Альянс NATO создавался во время холодной войны как антисоветская (и антигерманская) военная коалиция, возглавляемая США. Но с созданием Европейского союза и с распадом Берлинской стены организация NATO несколько потерялась, оказалась дезориентированной и фактически избыточной. Вступление России в NATO, вероятно, было бы лучшим решением для всех, но этого не произойдет.

- Недавно в Норвегии, недалеко от границы с Россией, вы выступали в форме, напоминающей военную одежду красноармейца, стереотипного «коммунистического солдата». Вы специально решили так взбодрить нашего северного соседа, члена NATO?

– Да просто было холодно. А выступали мы на улице, где было минус 20 градусов, поэтому мы переодевались в любую одежду, которую мы могли там раздобыть. И зимняя одежда, как у бойцов Красной Армии, оказалась лучшим, что мы смогли найти.

- Если продолжать развивать тему работы с костюмами, учитывая вашу тягу к классической музыке, то дальше должна быть опера. Кого из русских классиков вы готовы, как вы говорите, «реинтерпретировать»?

– У вас много великих оперных композиторов! Мы хотели бы что-то сделать с сочинениями Александра Скрябина или Дмитрия Шостаковича.

- Вы знакомы с 7-й «блокадной» симфонией Шостаковича? Вы знаете о блокаде Ленинграда? Эта трагедия может стать для вас темой для работы?

– Конечно, мы знаем об этой героической истории той войны, и мы были бы в восторге от самой возможности проявить наше уважение и сделать нечто особенное, специальную работу в память об этом. Но мы абсолютно не можем конкурировать с 7-й симфонией Шостаковича. Он сказал этой симфонией всё. Мы можем только скромно повторять за ним. Ещё мы бы хотели поработать с наследием Михаила Матюшина (художник, музыкант, теоретик искусства, один из лидеров русского авангарда первой половины XX века. – Прим. ред.). Или даже с трудами Владимира Ленина.

- Сталин тоже написал много. Интересны ли вам его тексты?

– Абсолютно!

- Известные политики часто демонстрируют близость к известным людям искусства. Иногда они даже выходят на одну сцену вместе. Вы могли бы выступить на одной сцене с лидером любой из стран, где вы побывали? Путин, Трамп, Ким Чен Ын?

– Да, мы это можем. Мы не делаем различий между людьми, и мы также не судим их. Находись на одной сцене с нами Путин, Трамп или Ким Чен Ын, они не изменили бы Laibach. Никак. Да, это изменило бы восприятие группы другими. И в любом случае сбило бы с толку многих.

- Вас интересует «русский агент» Дональд Трамп? Он сможет переделать мир так, как он хочет, или мир изменит его?

– Важно, что Трамп также является словенским «зятем»! И мы на самом деле знакомы с его женой. Политически Трамп имеет ограниченное время и силы, чтобы переделать мир в соответствии с его волей и желаниями. Но это не обязательно означает, что все изменится к лучшему после его ухода. Американская политическая система привела Трампа к власти. Этим фактом нельзя пренебрегать. К тому же Трамп представляет более 50% американцев – нравится это кому-то или нет. И Россия не имеет к этому никакого отношения.

- Вы начинали ещё при югославском диктаторе Иосипе Броз Тито. Владимир Путин похож на Тито? Вы согласны, что сегодня Россия представляет угрозу для Европы?

– Путин не совсем такой, как Тито. Тито был гораздо веселее, и он был более стильным, но между ними есть некоторые общие черты. Но если Путин действительно будет повторять Тито, тогда вся система в России и сама страна рухнет после его ухода. Конечно, Россия, как и всякая большая и сильно вооруженная страна, явно представляет большую опасность для сохранения мира во всем мире, чем, например, Словения (или Югославия). Следовательно, представляет также большую угрозу и для Европы. Мы предпочли бы видеть Россию как часть Европейского союза или, по крайней мере, его близкого партнера, но, к сожалению, она, вероятно, слишком велика для таких союзов. Она была слишком большой даже для Советского Союза...

- Вам понравился танец Владимира Путина на свадьбе австрийского министра-националиста?

– Что ж, если он всё-таки хочет быть похожим на Тито, он определённо должен научиться танцевать. Тито танцевал много.

- Кстати Путин уже станцевал несколько лет назад. Во второй части комедии Iron Sky (первый фильм 2012 года рассказывал о нацистах, которые основали базу на тёмной стороне Луны, атаковали Землю, но потерпели неудачу. – Прим. ред.). Но фильм до сих пор не вышел в прокат. Вы знаете, когда он выходит? Вы же делали саундтрек и к первой и ко второй серии этой ленты финского режиссёра Тимо Вуоренсола.



– Действительно, производство откладывалось из-за некоторых спорных вопросов, связанных с фильмом. Поэтому дата его выхода в прокат несколько раз переносилась. Но сегодня его выпуск запланирован на февраль 2019 года. И мы все еще пока работаем над партитурой саундтрека к продолжению «Железного неба».

- Ваш последний альбом Also Sprach Zarathustra сильно отличается от других записей Laibach XXI века. Не секрет, что именно поздние работы сделали группу актуальной для слушателей нового поколения. «Заратустра» – совершенно другая работа. Это уже не ритмичные марши, а практически классика. Это просто передышка, как уже было с альбомом импровизаций на сочинения Иоганна Себастьяна Баха (свои интерпретации Баха Laibach издали в 2008 году в альбоме Laibachkunstderfuge BWV 1080 – Прим. ред.)?

– Мы вообще любопытная группа, и нам нравится экспериментировать и с формой, и с содержанием. Изначально альбом «Так говорил Заратустра» задумывался как музыка для театра. Поэтому мы могли позволить себе поэкспериментировать немного больше. Но, тем не менее, этот альбом – это все еще Laibach, и не что иное, как Laibach.

- Вы знаете, что нацисты ритуально поместили в гроб рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга, помимо книг Гитлера и Розенберга, томик «Так говорил Заратустра»?



– Да. Но нацисты не были по-настоящему религиозны. В действительности они не верили в Святой Дух, поэтому только Богу известно, зачем они поместили все эти книги в гроб Гинденбурга. Вероятно, рейхспрезидент Германии читал Заратустру, когда он был еще жив, так как этот поэтический роман Ницше достаточно быстро стал шедевром в то время.

- Балканы – ваша Родина и самая буйная часть Европы – в конце XX века исчерпала свой «лимит на войны»? Европа в целом?

– Войны никогда не прекращались. Они продолжаются постоянно. Однако большинство из них сегодня необязательно имеют физическое воплощение. Физические войны на самом деле устарели. Но, конечно, они могут все же произойти в будущем, если существующие в Европе и в остальном мире системы потерпят крах. Следующая мировая война, безусловно, станет последней.

- У вас есть своё «виртуальное государство» NSK. Вы удивитесь, если его запретят в России? Силовые структуры России сейчас весьма активно работают в Интернете. Есть десятки процессов, где людей судят за «неправильную» сетевую активность и даже просто за публикации архивных фото.

– Почему наше государство NSK должно быть признано опасным? У него даже нет территории, кроме территории ума. Страна NSK открыта для всех. И эта страна существует лишь как утопия.

– Существуют ли сегодня в Словении экстремисты? Кто они?

– Да, они есть и у нас. Но Словения – маленькая страна, поэтому экстремисты быстро «истребляются». И с этой точки зрения вся наша страна на самом деле весьма экстремальна.

– В прошлом вы неоднократно делали специальные заявления на своих концертах. На концерте в Петербурге 9 октября будет нечто схожее с вашими особенными заявлениями, как, например, было в Белграде накануне развала Югославии?

– Каждый концерт Laibach является особенным.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».