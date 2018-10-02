Финляндия не хочет держать россиян в своих тюрьмах и ждёт от РФ новых шагов для борьбы с преступностью

Финляндия ждёт от России большей помощи в борьбе с киберпреступностью и хочет активизировать вопрос о том, чтобы осуждённые в Финляндии россияне отбывали свой срок в РФ. Об этом 2 октября рассказали в пресс-службе финского минюста.

Министр юстиции Антти Хяккянен 1 октября встретился со своим российским коллегой Александром Коноваловым в Москве. В ходе переговоров министры обсудили вмешательство в выборы, экстрадицию и трансграничную преступность.

«Финляндия намерена продвигать трансграничное сотрудничество в сфере уголовного права, и для этого нам необходимо и более твёрдое отношение России [к этому вопросу]», – заявил Хяккинен.

Число заключённых в Финляндии увеличивается, и поэтому минюст Суоми настаивает на облегчении процесса передачи заключённых в их страну для отбывания срока на родине. Сейчас такая передача преступников между Россией и Финляндией осуществляется только при желании заключённого.

«Я считаю важным, чтобы осужденные могли отбывать своё наказание на родине. Мы должны вместе [с Россией] попытаться активизировать рассмотрение этих вопросов», – настаивает финский министр юстиции.

В вопросе преступлений в виртуальном пространстве Финляндия тоже ждёт от России шагов в сторону усиления совместной работы в этом направлении. В ведомстве отмечают, что для борьбы с киберпреступностью необходимы новые формы трансграничного сотрудничества, особенно получение электронных данных из других стран.

Помимо этого, министры также обсудили положение свидетелей Иеговы в России и текущую работу по борьбе с насилием в семье. Хяккинен также встретился с главным прокурором РФ, председателем комитета Госдумы по правовым вопросам и представителями гражданского общества и бизнеса.

Напомним, что сейчас в Финляндии расследуют громкое дело об отмывании миллионов евро, в котором замешаны россияне. Один гражданин РФ находится под арестом.

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